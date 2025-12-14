Boxe, Stephanie Silva sconfitta da Jasmine Artiga per il Mondiale WBA dei super mosca

Stephanie Silva è salita sul ring del Caribe Royale di Orlando (USA) per affrontare Jasmine Artiga nel match che metteva in palio il titolo mondiale WBA dei pesi super mosca. Dopo la sconfitta rimediata due anni fa contro Irma Garcia, la pugile italiana ha avuto a disposizione un’altra occasione per salire sul trono iridato, ma la 30enne ha mancato il peso e, dunque, anche in caso di vittoria, non avrebbe potuto ambire alla corona.

La laziale, che in estate si era aggiudicata il WBC Silver regolando Mary Romero, ha perso con verdetto unanime al termine delle dieci riprese da due minuti ciascuna. I cartellini dei giudici sono stati nitidi in favore della ribattezzata The Animal: 99-91 per Tina Griffith, 97-932 per Rose M Lacende, 100-90 per Michelle Walker Serrano.

La statunitense ha difeso così il titolo per la seconda volta in carriera: lo aveva conquistato a marzo battendo ai punti la messicana Regina Chavez e poi ad agosto si era imposta per ko tecnico alla terza ripresa contro l’australiana Linn Sandstrom. Per Silva è arrivata la seconda sconfitta nella sua carriera da professionista a fronte di dieci affermazioni.