Boxe: partiti i Campionati Italiani 2025 a Trieste con i quarti

Si è chiusa oggi al PalaChiarbola di Trieste la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di boxe, in un formato che vede tre giorni di pugilato tutto tricolore nella città giuliana. Diversi i nomi nuovi vogliosi di mettersi in evidenza, ma quelli noti, di fatto, non si fanno vedere.

Non stupisce, infatti, il numero di forfait che si sono verificati da parte dei pugili di primo piano del panorama tricolore: una questione che era già emersa negli scorsi giorni e che si conferma qui, il che lascia spazio a parecchi possibili nomi nuovi.

Il programma prevede le semifinali per la giornata di domani, in unica sessione a partire dalle 14:30. Sempre alla stessa ora di scena domenica le finali, che assegneranno 18 titoli, di cui 8 sono femminili e 10 maschili.

All’atto pratico, il panorama offerto da Trieste è ricco di novità. Tra i pochi a combattere e già in possesso di una qualche esperienza d’azzurro c’è Dean Chime, il supermassimo che ha debuttato nei suoi 90+ kg con una vittoria senza patemi.

RISULTATI QUARTI DI FINALE CAMPIONATI ITALIANI

DONNE

48 kg

Caterina Zuccotti già in semifinale con bye

Giovanna Marchese-Boutizla Hiba avanti Hiba per walkover

Elisabetta Solinas-Chiara Mosetti 0-5

Marta Roveda-Miria Rossetti Busia 0-5

51 kg

Lucia Elen Ayari-Sara Calvani avanti Calvani per walkover

Naike Bergamo-Giulia Falcone 0-5

Michel Nicol Vescovini-Giulia Caccavo 5-0

Chiara D’Aniello-Martina Vassallo avanti D’Aniello per walkover

54 kg

Silvana D’Elia già in semifinale con bye

Federica Arcelli-Madalina Grabucea 1-4

Laura Borella già in semifinale con bye

Gabriela Laudano già in semifinale con bye

57 kg

Irma Testa-Jessica Meloni avanti Meloni per walkover

Ginevra Camerin-Valeria Mercando 1-4

Siria Salvadori-Anita Criscuolo 5-0

Giulia Palazzo-Valeria Bosco 4-1

60 kg

Rebecca Nicoli-Sophia Carmen Zoda avanti Zoda per walkover

Roberta Rizzo-Sara Greco avanti Greco per walkover

Fabiloa Liberali-Elenaa Tombini 5-0

Maria Chiara Piccolo-Ilaria Franchini

65 kg

Angela Carini-Elena Bozu avanti Bozu per walkover

Ginevra Amato-Alice Cantore avanti Amato per walkover

Beatrice Vecchiato-Bianca Irene Orsingher 5-0

Federica Pardini-Angela Zappoli 2-5

70 kg

Ilenia Caputo già in semifinale con bye

Chiara Saraiello-Haidi Mema avanti Saraiello per walkover

Maria Laura Perrotta-Nicol Pineta 2-5

Miriam Tommasone-Yasmin Arrab 5-0

75 kg

Non si sono disputati incontri poiché le partecipanti indicate nel tabellone sono quattro.

UOMINI

50 kg

Nicusor Mirel Covrig già in semifinale con bye

Francesco Bozzo-Alessio Camiolo 0-4

Filippo Seca già in semifinale con bye

Salvatore Attrattivo già in semifinale con bye

55 kg

Sandro Spagoni già in semifinale con bye

Eddine Bouraouia Badr-Ledio Hoxha 5-0

Andrea Di Loreto-Mattia Firinu 1-4

Nicolò Zafarana-Mouhcine Sabri 0-5

60 kg

Tiziano Alciati-Leonardo Bertocco 5-0

Antonio Leotta Vigliarolo-Enrico Mezzanotte RSC R2 1:24 pro Leotta

Domenico Campanelli-Andrea de Santis avanti Campanelli per walkover

Alessio Bilancetta-Angelo Zaccariello 1-4

65 kg

Giacomo Giannotti-Brando Diani 5-0

Mehdi Gueribi-Matteo Fagone 4-3

Francesco Cavazza-Fabian Jordan Valencia 4-3

Cristian Sollima-Davide Fiore 0-5

70 kg

Luca Esposito-Soufiane Razzad RSC-I R1 0:36 pro Razzad

Antonio Fontanella-Joshua Nimako 0-5

Faton Brahimaj-Gabriel Neri 2-5

Kokora Valet-Omar Potenza avanti Potenza per walkover

75 kg

Remo Salvati-Halil Gezhilli avanti Gezhilli per walkover

Aldo Neglia-Mattia Testa 5-0

Drilon Thaci-Martin Santana dos Santos avanti Santana dos Santos per walkover

Francesco Ciccone-Nicolò Vettore 0-5

80 kg

Christian Sarsilli-Emiliano Domi 5-0

Giovanni Frezza-Tiberio Siciliano 0-5

Filippo Aveni-Omar Berto 5-0

Emanuele Buzzetti-Mosè Sorbo 4-1

85 kg

Paolo Caruso-Francesco Annunziata 5-0

Alessandro Righi-Andrea Bertoni 0-5

Tommaso Vanin-Emanuele Lulaj 5-0

Ousmane Fall El Hadjj-Marvin Ghilarducci 5-0

90 kg

Filippo Bruni già in semifinale con bye

Vincenzo Bortone-Carmine Lerna 4-1

Salvatore Marginesu-Ricky Carlos Amoussou 1-4

Giuseppe de Ascentiis-Imam Bouhouch 2-4

90+ kg

Sergio Goanga già in semifinale con bye

Dean Chime-Gadiel Valiente Rodriguez 5-0

Cristian Baciu-Laurent Nimbo 0-5

Matteo Mariotti-Dorsen Meliho 0-5