Boxe, chi sono i nuovi Campioni d’Italia? Assegnati 18 tricolori a Trieste, Gemini il nome di spicco

A Trieste è andata in scena la giornata conclusiva dei Campionati Italiani di boxe, con la disputa delle diciotto finali che hanno assegnato i titoli nelle varie categorie di peso. All’evento non hanno partecipato diversi nomi di spicco del pugilato tricolore, solitamente impegnati negli eventi internazionali. Il premio Nino Benvenuti, opera dell’artista Stefano Branca è stato consegnato ai due migliori pugili del torneo: Nicolò Vettore e Madalina Grabucea, vincitori rispettivamente tra i 75 kg e i 54 kg.

RISULTATI UOMINI

Giacomo Giannotti ha trionfato tra i 65 kg conto Davide Fiori (4-1), Paolo Caruso ha festeggiato tra gli 85 kg (5-0 contro Tommaso Vanin), Salvatore Attrattivo ha chiuso i conti nel primo round contro Alessio Camiolo tra i 50 kg, i 75 kg portano la firma di Nicolò Vettore (5-0 contro Aldo Neglia), Vincenzo Bortone ha giganteggiato tra i 90 kg contro Imam Bouhouch (5-0).

Badr Eddine Bouraouia ha rispettato il pronostico tra i 55 kg contro Mattia Firinu (5-0), Dean Chime ha dettato legge tra i +91 kg (5-0 contro Dorsen Meliho), mentre Angelo Zaccariello si è preso la corona tra i 60 kg (4-3 contro Tiziano Alciati). La corona dei 70 kg finisce sulla testa di Soufiane Razzad (5-0 contro Omar Potenza), tra gli 80 kg è emerso Christian Sarsilli (5-0 contro Emanuele Buzzetti).

RISULTATI DONNE

Melissa Gemini era il nome di maggior spicco dell’intera competizione e ha fatto prevalere la propria caratura tecnica, trionfando tra le 75 kg dopo il successo ottenuto contro Irene Cipriani (5-0). Michel Vescovini ha invece prevalso tra le 51 kg, regolando Giulia Falcone (5-0). Soddisfazione per Madalina Grabucea tra le 54 kg grazie all’affermazione su Laura Borella (5-0), mentre Chiara Saraiello ha prevalso tra le 70 kg (secondo gradino del podio per Nicol Pineta, battuta per 5-0).

Chiara Mosetti ha esultato tra le 48 kg sconfiggendo Hiba Boutizla per 5-0, mentre Valeria Mercando si è meritata la corona tra le 75 kg prevalendo su Siria Salvadori per 5-0. Fabiola Liberali ha fatto sua la 60 kg (battuta Sara Greca per 5-0), Angela Zappoli ha guadagnato la cintura tra le 65 kg (sconfitta Ginevra Amato per 5-0).