Boxe, Anthony Joshua ferito in un incidente stradale in Nigeria costato la vita a due persone

A pochi giorni dal match vinto contro Jake Paul, il boxeur britannico Anthony Joshua è stato coinvolto in un grave incidente stradale, costato la vita a due persone: il pugile è rimasto ferito, sembra in modo lieve, in uno scontro avvenuto in Nigeria.

L’incidente è avvenuto a Makun: il Suv a bordo del quale si trovava Joshua si è scontrato con un camion, che secondo le prime ricostruzioni era parcheggiato a bordo strada: il peso massimo era seduto dietro l’autista del mezzo ed in tutto nell’auto erano presenti 4 persone.

Le prime immagini che circolano sui social mostrano Joshua mentre viene aiutato a lasciare il luogo dell’incidente: il pugile appare in un evidente stato di shock, ma secondo le prime indiscrezioni è stato trasportato in ospedale, anche se le ferite riportate sembrano essere lievi.

LE IMMAGINI DELL’INCIDENTE