Bob, Baumgartner e compagni impegnati a Lillehammer. De Silvestro convocata in Coppa Europa

La Coppa del Mondo di bob fa tappa in Norvegia a Lillehammer. C’è sicuramente grande attesa in casa Italia, dopo che l’equipaggio azzurro era riuscito a conquistare un significativo terzo posto nell’ultimo appuntamento di Igls. Un risultato decisamente importante per Patrick Baumgartner e compagni che puntano a confermarsi anche sulla pista norvegese.

Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha ovviamente confermato lo stesso equipaggio che ha centrato il podio ad Igls. Insieme al pilota Baumgartner ci saranno Robert Mircea, Erik Fantazzini, Lorenzo Bilotti e Riccardo Ragazzi, con quest’ultimo che ricoprirà il ruolo di riserva.

Non solo la Coppa del Mondo, ma appuntamento nel fine settimana con la Coppa Europa sulla pista di Altenberg e qui l’attenzione è soprattutto per Simona De Silvestro, ex pilota della IndyCar, che ha già conquistato dei podi nel circuito continentale.

Oltre all’italo-svizzera saranno presenti anche Giada Andreutti, Anna Costella, Giulia Chenet, Alessia Gatti, Alex Verginer, Mattia Variola, Nicholas Artuso, Fabio Batti, Mario Lambrughi, Josè Obou, Alex Pagnini, Alexi Atchori Essoh e Massimiliano Di Stasio.