Bob: a Sigulda nel monobob Breeana Walker batte Laura Nolte

La Coppa del Mondo di monobob femminile fa tappa sullo storico budello lettone di Sigulda, quarto appuntamento dell’annata. A festeggiare è l’australiana Breeana Walker che trova la seconda vittoria stagionale dopo Lillehammer.

Dopo aver chiuso la prima manche al quarto posto, Walker ha sfoderato una seconda discesa perfetta (miglior tempo parziale in 53.36), fermando il cronometro sul tempo totale di 1:46.48.

Si deve accontentare della piazza d’onore Laura Nolte. La tedesca, leader della classifica generale e favorita della vigilia, ha mostrato grande costanza chiudendo seconda, staccata di appena 11 centesimi dalla vincitrice (1:46.59). erzo gradino del podio per l’austriaca Katrin Beierl, staccata di soli 14 centesimi dalla vetta.

Resta giù dal podio per un soffio Lisa Buckwitz: la tedesca, che aveva chiuso in testa la prima manche facendo sognare la doppietta teutonica, ha pagato dazio nella seconda run con il decimo tempo parziale, scivolando in quarta posizione a +0.20.