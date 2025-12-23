Biathlon, Wierer e Vittozzi saltano Oberhof per allenarsi. Tornano in Coppa del Mondo Bionaz e Carrara

La FISI ha annunciato con largo anticipo le convocazioni azzurre per la prossima tappa della Coppa del Mondo di biathlon, in programma a Oberhof da giovedì 8 a domenica 11 gennaio. Balza all’occhio immediatamente l’assenza di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, rispettivamente terza e settima nella classifica generale, che salteranno la trasferta in Turingia per effettuare un breve ciclo di lavoro personalizzato.

La 35enne altoatesina si allenerà a Lavazè dal 6 al 10 gennaio insieme al tecnico Pietro Dutto, mentre la trentenne sappadina sarà in Val Ridanna negli stessi giorni con gli allenatori Alexander Inderst ed Edoardo Mezzaro. Si tratta di una scelta forte ma tutto sommato comprensibile, perché per entrambe la priorità di questa stagione è arrivare al top della condizione nel mese di febbraio sulle nevi di Anterselva in occasione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Wierer dovrebbe ritirarsi proprio al termine delle Olimpiadi di casa, mentre Vittozzi ha già dovuto rinunciare alla mass start di Annecy-Le Grand Bornard per un malanno ed il sogno di riprendersi la Sfera di Cristallo al rientro dopo un anno di stop (causa problemi alla schiena) era difficilmente percorribile. Dorothea e Lisa hanno accumulato inoltre un buon vantaggio sulla 16ma della generale, quindi rinunciare alle due gare individuali previste in Turingia non dovrebbe compromettere la loro qualificazione diretta per la mass start olimpica (riservata alle prime 15 di Coppa del Mondo dopo la tappa di Nove Mesto)

L’Italia verrà rappresentata quindi a Oberhof da Michela Carrara (che torna al piano di sopra dopo un passaggio in IBU Cup a Lenzerheide), Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Rebecca Passler e Linda Zingerle (al debutto stagionale nel circuito maggiore) in campo femminile e da Tommaso Giacomel, Didier Bionaz (riproposto subito in Coppa del Mondo dopo le buone prestazioni nel circuito cadetto), Lukas Hofer, Elia Zeni e Patrick Braunhofer.