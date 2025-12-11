Biathlon, Unterweger e Botet vincono le individuali di IBU Cup in Val Ridanna

La seconda tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon si apre in Val Ridanna, in provincia di Bolzano, con le individuali: nella 20 km maschile si impone l’austriaco Dominic Unterweger, mentre nella 15 km femminile vince la transalpina Paula Botet. In casa Italia i migliori sono Marco Barale, 17°, e Martina Trabucchi, 29ma.

Nella 20 km individuale maschile successo dell’austriaco Dominic Unterweger, il quale trova lo zero al poligono e trionfa in 49:57.1, andando a precedere il norvegese Kasper Kalkenberg, che accusa due errori al tiro e chiude secondo a 30.5, e lo svedese Henning Sjokvist, con 20/20 al poligono, terzo a 37.1.

In casa Italia il migliore è Marco Barale, 17° con un solo errore al poligono, a 2:52.9, mentre Cesare Lozza si classifica 32° con 19/20 al tiro, a 4:09.0, proprio davanti a Davide Compagnoni, 33° con lo zero al poligono, a 4:10.9. Non vanno a punti, invece, Nicola Romanin, 46° con 4 bersagli mancati, a 5:05.9, Alex Perissutti, 60° con 3 errori, a 6:23.7, e Daniele Cappellari, 63° con 19/20 al poligono e penalizzato di 30″, a 6:33.0.

Nella 15 km individuale femminile doppietta transalpina con Paula Botet che vince, nonostante due bersagli mancati, in 42:24.5, davanti alla connazionale Voldiya Galmace Paulin, a sua volta con due errori, alla piazza d’onore a 23.3, mentre l’austriaca Lara Wagner, con 19/20 al tiro, sale sul gradino più basso del podio a 23.9.

Tra le azzurre l’unica ad andare a punti è Martina Trabucchi, 29ma con 2 errori al tiro, a 4:10.9, mentre restano fuori dalla top 40 Beatrice Trabucchi, 50ma con 2 bersagli mancati, a 6:00.8, Astrid Plosch, 54ma con 17/20 al poligono, a 6:19.7, Ilaria Scattolo, 59ma con 4 errori al tiro, a 6:27.5, e Linda Zingerle, 79ma con 8 bersagli mancati, a 8:58.2, infine Birgit Schoelzhorn non conclude la gara.