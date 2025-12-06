Biathlon
Biathlon, top ten in IBU Cup per Romanin e Pircher nella seconda sprint di Obertilliach
Doppia top ten per gli azzurri impegnati nella seconda sprint maschile della prima tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon: ad Obertilliach, in Austria, nella gara sui 10 km vinta ancora dal norvegese Johannes Dale-Skjevdal, settimo posto per Nicola Romanin ed ottavo per Christoph Pircher.
Nella 10 km sprint maschile si impone, così come nella prima gara stagionale, il norvegese Johannes Dale-Skjevdal, vittorioso in 22’59″2 nonostante un errore a terra, battendo due francesi, entrambi con lo zero al poligono, ovvero Valentin Lejeune, secondo a 13″2, ed Oscar Lombardot, terzo a 22″2.
In casa Italia si registrano il settimo posto di Nicola Romanin (10/10 al tiro) a 53″7 e l’ottava piazza di Christoph Pircher (1 errore in piedi) a 59″0, ma vanno a punti anche Cesare Lozza (zero al poligono), 27° a 1’34″1, e Marco Barale (1 bersaglio mancato nella seconda serie), 35° a 1’51″0.
Restano fuori dalla zona punti, ma si qualificano comunque per la pursuit di domani, infine, Alex Perissutti, 44° a 2’01″7 con un bersaglio mancato al secondo poligono, e Davide Compagnoni, 58° a 2’22″7 con tre errori complessivi (2 a terra ed 1 in piedi).