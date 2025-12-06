Biathlon, Tommaso Giacomel centra la top ten nella sprint vinta da Botn. Lukas Hofer a punti ad Oestersund

La 10 km sprint maschile della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, in corso ad Oestersund, in Svezia, vede la stessa doppietta norvegese dell’individuale, con Johan-Olav Botn davanti al connazionale Martin Uldal, mentre chiude terzo il transalpino Quentin Fillon Maillet. In casa Italia in migliore è Tommaso Giacomel, ottavo, ma va a punti anche Lukas Hofer, 28°, invece si qualifica alla pursuit di domani pure Elia Zeni, 58°, mentre non ce la fanno Patrick Braunhofer, 66°, Daniele Cappellari, 68°, e Didier Bionaz, 71°.

I primi tre trovano lo zero al poligono: così come accaduto nell’individuale, si registra la vittoria del norvegese Johan-Olav Botn, primo in 24’26″3, davanti al connazionale Martin Uldal, alla piazza d’onore a 11″1, ed al transalpino Quentin Fillon Maillet, sul gradino più basso del podio a 14″3.

Quarta piazza per l’altro norvegese Sturla Holm Laegreid, che commette un errore in piedi e paga 25″0 dalla vetta, beffando per appena 0″1 lo svedese Sebastian Samuelsson, quinto a 25″1 con un bersaglio mancato nella seconda serie. Seguono altri due norvegesi, entrambi con lo zero al tiro: sesto Vetle Sjaastad Christiansen a 29″7, settimo Sivert Guttorm Bakken a 36″9.

Ottava piazza per Tommaso Giacomel, il quale manca un bersaglio nella serie a terra e chiude con un ritardo di 38″3, mentre è nono il transalpino Eric Perrot, con un errore al secondo poligono, a 40″2, infine completa la top ten lo svedese Malte Stefansson, con 10/10 al tiro, decimo a 44″6.

In casa Italia va a punti anche Lukas Hofer, 28° con 3 errori in piedi, a 1’46″1, mentre non rientra nella top 40, ma si qualifica per la pursuit di domani Elia Zeni, 58° con 1 bersaglio mancato nella seconda serie, a 2’44″7. Finisce la tappa, invece, per Patrick Braunhofer, 66° a 3’10″6 (2 errori in piedi), Daniele Cappellari, 68° a 3’22″1 (2 bersagli mancati nella seconda serie), e Didier Bionaz, 71° a 3’28″3 (4 errori complessivi), fuori dall’inseguimento.