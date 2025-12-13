Biathlon, Svezia dominante nella staffetta femminile a Hochfilzen. Italia senza Wierer fuori dalla top-10

Vittoria per dispersione quella della Svezia nella staffetta femminile di Hochfilzen (Austria), seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi tirolesi le scandinave hanno dominato la prova a squadre in lungo e in largo, avendo sempre il controllo della situazione e potendosi permettere una Hannah Oeberg a festeggiare con la bandierina del proprio Paese mentre giungeva all’arrivo.

Sono state sette le ricariche usate da Ella Halvarsson (0+2), Anna Magnusson (0+1), Elvira Oeberg (0+1) e la sorella Hanna (0+3). A completare il podio è stata la Norvegia (0+9), distanziata di 40″3, e la Germania (0+8) a 51″3. Nella top-5 hanno concluso la Finlandia (0+9) a 1’01″8 e la Slovacchia (0+8) a 1’18″4. Deludente la prestazione della Francia (1+10), sesta a 1’31″7, con la disastrosa frazione di Jeanne Richard (1+4).

Poco da fare per l’Italia. Una gara che già si era presentata non nel migliore dei modi per la squadra tricolore, vista la rinuncia di Dorothea Wierer per problemi alla schiena. L’altoatesina ha deciso di riposare per provare a recuperare al meglio delle possibilità in vista dell’inseguimento di domani, avendo ambizioni di podio.

E così, il quartetto tricolore non è andato oltre l’undicesimo posto, con l’uso di 12 ricariche e un gap dalla vetta di 3’56″9. Una gara già segnata nella prima frazione con Hannah Auchentaller (0+6) che ha dato il cambio a Rebecca Passler al 18° posto. Quest’ultima ha mantenuto più o meno in linea di galleggiamento le azzurre (0+2), cambiando in 16ma piazza. Non la miglior Samuela Comola poi al poligono (0+4), visto il 17° posto nel momento in cui è entrata in azione Lisa Vittozzi. La sappadina si è potuta, in qualche modo, testare e si può affermare che i riscontri siano stati decisamente positivi, visto lo zero nelle serie di tiro e un Bel Paese ai margini della top-10.