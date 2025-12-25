Biathlon, Sivert Guttorm Bakken è stato trovato morto con indosso una maschera ipossica

Il biathleta norvegese Sivert Guttorm Bakken, prematuramente deceduto a 27 anni martedì 23 dicembre a Lavazé (Trento), è stato rinvenuto cadavere con una maschera ipossica, la cosiddetta “elevation training mask”, sul volto. Lo ha annunciato la federazione norvegese di biathlon tramite un comunicato stampa emesso nella giornata di ieri.

“Questa situazione tragica fa sorgere molte domande ancora senza risposta. I nostri pensieri vanno innanzitutto alla famiglia di Sivert e ai suoi amici più cari, che si trovano ad attraversare un periodo tremendo proprio nel bel mezzo delle feste” ha dichiarato la segretaria generale della federazione, Emilie Nordskar.

Va rimarcato come la maschera ipossica sia un dispositivo pienamente legale, alla portata di tutti. Chiunque può acquistarlo online a prezzi contenuti (si parte dalle poche decine di euro per i modelli base). È tuttavia evidente come le circostanze del ritrovamento dello scandinavo, che aveva deciso di trascorrere il Natale in Trentino per allenarsi in vista dei prossimi impegni di Coppa del Mondo, impongano un’indagine in merito.

Ovviamente, le “domande senza risposta” citate da Emilie Nordksar riguardano implicitamente il sospetto che la suddetta maschera possa aver giocato un ruolo nella prematura scomparsa del vincitore della Coppa del Mondo di specialità della mass start 2021-22. Al contempo, non può non sorgere il dubbio che la pericardite di cui l’atleta aveva sofferto in passato possa avere recitato una parte.

Cionondimeno, sotto questi aspetti, nulla può essere detto o scritto prima del referto autoptico, che verrà pubblicato una volta effettuato l’esame post-mortem. Esso sarà svolto dalle autorità, che contattate dalla stampa norvegese, hanno declinato qualsiasi commento.

Alla luce della tragicità e della gravità dell’accaduto, qualsiasi tesi in un senso o nell’altro rappresenterebbe una mera speculazione priva di fondamento. Indi per cui, il prossimo passo è quello di attendere il rapporto del medico legale. Sino a quel momento, il silenzio – mediatico e non solo – è doveroso.