Biathlon, Pircher e Passler sfiorano il podio nelle pursuit di IBU Cup ad Obertilliach

Si chiude ad Obertilliach, in Austria, la prima tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon: nelle pursuit odierne l’Italia sfiora il podio sia nella 10 km femminile, con Rebecca Passler quarta, sia nella 12.5 km maschile, con Christoph Pircher quarto e Nicola Romanin sesto.

Nella 10 km pursuit femminile si impone la svedese Anna-Karin Heijdenberg, prima in 30’45″5, con due errori al tiro, davanti alla norvegese Frida Dokken (19/20 al poligono), seconda a 13″5, ed alla francese Paula Botet (due bersagli mancati), terza a 20″4. Rebecca Passler chiude al sesto posto con tre errori, con un ritardo di 1’07″5, mentre Beatrice Trabucchi è dodicesima, Martina Trabucchi termina 16ma, Astrid Ploesch chiude 41ma e Linda Zingerle si classifica 46ma.

Nella 12.5 km pursuit maschile domina il norvegese Johannes Dale-Skjevdal, che vince, nonostante due errori, in 33’05″4, davanti ai francesi Valentin Lejeune (un bersaglio mancato), secondo a 31″0, ed Oscar Lombardot (18/20 al tiro), terzo a 49″7. Resta ai piedi del podio Christoph Pircher, con due errori a terra, quarto a 1’10″2, mentre è sesto Nicola Romanin (19/20 al poligono), a 1’16″5. Più indietro Marco Barale, 26° a 2’46″8, infine restano fuori dalla zona punti Alex Perissutti, 43°, Cesare Lozza, 45°, e Davide Compagnoni, 49°.