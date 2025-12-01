Biathlon
Biathlon. Östersund è uno dei contesti preferiti da Dorothea Wierer. Cinque vittorie su queste nevi!
Archiviato il “prologo” del 29-30 novembre, la Coppa del Mondo di biathlon entra nel vivo, apprestandosi ad affrontare la parte più significativa della maxi-tappa inaugurale di Östersund. Nei prossimi giorni si susseguiranno una 15 km, una sprint e un inseguimento.
La cittadina svedese fa quindi il proprio ritorno in grande stile dopo aver inopinatamente segnato il passo nello scorso inverno. D’altronde, parliamo di una “grande classica”. Entrata nel calendario del massimo circuito rosa a partire dal 1988-89, la capitale dello Jämtland si è tramutata in un appuntamento pressoché fisso, organizzando peraltro due Mondiali (2008, 2019).
Nel settore femminile Östersund ha ospitato 79 gare individuali di primo livello (23 quindici km, 30 sprint, 21 inseguimenti, 5 mass start). Solo Anterselva e Ruhpolding vantano un numero maggiore, fermo restando che la località bavarese verrà (ri)scavalcata proprio nei prossimi giorni.
BIATHLON – COPPA DEL MONDO
TAPPA N° 1 – SETTORE FEMMINILE
Località: Östersund (Svezia)
Prima volta in calendario: marzo 1989
Si è gareggiato l’ultima volta nel: dicembre 2023
Grandi eventi organizzati: Mondiali 2008 e 2019
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Martedì: Individuale
Venerdì: Sprint
Domenica: Inseguimento
ATLETE PIU’ VINCENTI IN ASSOLUTO
BERGER Tora [NOR] – 5 vittorie
(1 IN, 2 SP, 2 PU) da dicembre 2009 a dicembre 2012
WIERER Dorothea [ITA] – 5 vittorie
(2 IN, 1 SP, 2 MS) da dicembre 2015 a marzo 2023
ALBO D’ORO DECENNIO CORRENTE
2021, marzo (SP) – ECKHOFF Tiril [NOR]
2021, marzo (PU) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]
2021, marzo (MS) – TANDREVOLD Ingrid Land. [NOR]
2021, dicembre (SP) – HAUSER Lisa Theresa [AUT]
2021, dicembre (PU) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]
2023, marzo (IN) – WIERER Dorothea [ITA]
2023, marzo (MS) – WIERER Dorothea [ITA]
2023, novembre (IN) – VITTOZZI Lisa [ITA]
2023, dicembre (SP) – JEANMONNOT Lou [FRA]
2023, dicembre (PU) – JEANMONNOT Lou [FRA]
ATLETE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO
9 (5-2-2) – WIERER Dorothea [ITA]
4 (1-2-1) – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA]
3 (2-0-1) – JEANMONNOT Lou [FRA]
3 (1-2-0) – VITTOZZI Lisa [ITA]
3 (1-1-1) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]
3 (0-2-1) – PREUSS Franziska [GER]
3 (0-1-2) – PIDHRUSHNA-BILOSIUK Olena [UKR]
3 (0-1-2) – DZHIMA Yuliia [UKR]
2 (2-0-0) – ÖBERG Hanna [SWE]
2 (1-1-0) – HAUSER Lisa Theresa [AUT]
2 (1-0-1) – DAVIDOVA Marketa [CZE]
2 (0-1-1) – SIMON Julia [FRA]
2 (0-0-2) – SOLA Hanna [BLR]
2 (0-0-2) – VOIGT Vanessa [GER]
1 (0-1-0) – ALIMBEKAVA Dzinara [BLR]
1 (0-1-0) – ÖBERG Elvira [SWE]
1 (0-1-0) – KNOTTEN Karoline Offigstad [NOR]
1 (0-1-0) – ARNEKLEIV Juni [NOR]
N.B. : vengono riportate tutte le donne formalmente in attività, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità o “sparizioni dagli schermi radar” senza ufficiali annunci del ritiro.
NAZIONI, PODI E VITTORIE
44 (15-9-20) – GERMANIA
36 (15-14-7) – NORVEGIA
32 (10-13-9) – RUSSIA
23 (5-12-6) – FRANCIA
16 (7-5-4) – SVEZIA
16 (5-5-6) – BIELORUSSIA
15 (6-6-3) – ITALIA
13 (0-5-8) – UCRAINA
12 (4-3-5) – FINLANDIA
8 (4-1-3) – REP.CECA
6 (1-1-4) – BULGARIA
3 (2-1-0) – SLOVACCHIA
3 (1-1-1) – SLOVENIA
2 (1-1-0) – CINA
2 (1-1-0) – AUSTRIA
2 (1-0-1) – POLONIA
2 (1-0-1) – URSS
2 (0-1-1) – CANADA
I PODI ITALIANI DEL PASSATO
Vittorie
3 dicembre 2015 – WIERER Dorothea (IN)
17 marzo 2019 – WIERER Dorothea (MS) {Mondiali}
1 dicembre 2019 – WIERER Dorothea (SP)
9 marzo 2023 – WIERER Dorothea (IN)
12 marzo 2023 – WIERER Dorothea (MS)
26 novembre 2023 – VITTOZZI Lisa (IN)
2° posto
11 marzo 1993 – SANTER Nathalie (IN)
5 dicembre 2015 – SANFILIPPO Federica (SP)
6 dicembre 2015 – WIERER Dorothea (PU)
12 marzo 2019 – VITTOZZI Lisa (SP) {Mondiali}
19 marzo 2021 – WIERER Dorothea (SP)
9 marzo 2023 – VITTOZZI Lisa (IN)
3° posto
13 marzo 1993 – SANTER Nathalie (SP)
7 dicembre 2014 – WIERER Dorothea (PU)
4 dicembre 2016 – WIERER Dorothea (PU)
ITALIANE, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’
WIERER Dorothea
Gare disputate: 35
Vittorie: 5
Podi: 9
Ingressi nella top-ten: 15
VITTOZZI Lisa
Gare disputate: 28
Vittorie: 1
Podi: 3
Ingressi nella top-ten: 10
COMOLA Samuela
Gare disputate: 7
Miglior risultato: 27° posto (IN novembre 2023)
AUCHENTALLER Hannah
Gare disputate: 6
Miglior risultato: 17° posto (IN marzo 2023)
PASSLER Rebecca
Gare disputate: 6
Miglior risultato: 18° posto (SP novembre 2023)
Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Michela Carrara e Beatrice Trabucchi.
==============================
STAFFETTE: AGGIORNATO AL MARZO 2023 (ULTIMA DISPUTATA MONOSESSO)
STAFFETTE, ULTIMI 5 PODI
2019, Mondiali – NORVEGIA, Svezia, Ucraina
2019, dicembre – NORVEGIA, Svizzera, Svezia
2021, dicembre – FRANCIA, Bielorussia, Svezia
2023, marzo – NORVEGIA, Francia, Germania
STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA
L’Italia non è mai salita sul podio in una staffetta monosesso disputata a Östersund. Il miglior risultato è rappresentato dal 4° posto ottenuto nel marzo 2023 (Passler, Wierer, Comola, Vittozzi).