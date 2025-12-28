Biathlon oggi, World Team Challenge 2025: orari, tv, programma, streaming

Oggi, domenica 28 dicembre, si terrà alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, in Germania, l’edizione 2025 del World Team Challenge, tradizionale kermesse sulle nevi tedesche che si colloca al di fuori del massimo circuito internazionale del biathlon. La Coppa del Mondo ha già salutato il 2025 e riprenderà da Oberhof, sempre in terra tedesca, dall’8 all’11 gennaio. Nel frattempo, ci sarà spazio per lo spettacolo.

Un format particolare. Saranno dieci le coppie al via, composte da un uomo e una donna, che si affronteranno in una mass start seguita da un inseguimento in modalità single mixed relay. Nella pursuit si partirà con distacchi dimezzati rispetto alla prova precedente. Alle ore 18.15 è prevista la partenza in linea della prima gara, mentre alle 19.12 scatterà l’inseguimento che decreterà i vincitori della competizione.

L’Italia non sarà presente neppure in questa edizione, replicando quanto già accaduto lo scorso anno. Un’assenza che può dispiacere, considerando come in passato il Bel Paese sia stato spesso protagonista, ricordando anche il successo del 2018 con la coppia formata da Lukas Hofer e Dorothea Wierer. La decisione di non partecipare è maturata per preservare gli atleti in vista della ripresa dell’attività agonistica, in particolare la Coppa del Mondo e le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.

Il World Team Challenge 2025 di biathlon, in programma alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, prenderà il via alle ore 18.15. Non è prevista la copertura televisiva, mentre l’evento sarà trasmesso in streaming su Eurosport 2 HD, Discovery+ e DAZN. OA Sport seguirà la manifestazione fornendo aggiornamenti e risultati.

BIATHLON WORLD TEAM CHALLENGE 2025

Sabato 28 dicembre

Ore 18.15 Mass Start alla Veltins Arena di Gelsenkirchen (Germania)

Ore 19.12 Inseguimento alla Veltins Arena di Gelsenkirchen (Germania)

PROGRAMMA WORLD TEAM CHALLENGE 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta testuale: Eurosport2 HD, Discovery+ e DAZN