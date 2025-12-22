Biathlon, le percentuali al poligono dell’Italia dopo Annecy. Passler e Vittozzi oltre il 90%

Biathlon

Il biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2025-2026 in Francia, ad Annecy-Le Grand Bornand, la terza tappa del circuito maggiore: in questa tornata di gare, sia al maschile che al femminile, sono state disputate sprint, pursuit e mass start.

Sono stati nove gli italiani protagonisti: tra gli uomini erano al via Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer, Christoph Pircher e Lukas Hofer, mentre tra le donne vi erano Samuela Comola, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Rebecca Passler.

Tra gli uomini il migliore dopo la terza tappa stagionale, tra coloro che hanno sparato un numero significativo di colpi (almeno 60, ritenendo sufficiente una media di 20 a tappa), risulta Tommaso Giacomel, il quale si attesta all’87.50% complessivo.

Tra le donne (ed in senso assoluto), invece, la migliore è Rebecca Passler, la quale chiude al 91.30% totale. Di seguito tutte le statistiche e le percentuali al tiro degli azzurri al termine della terza tappa della stagione 2025-2026, andata in scena in Francia, ad Annecy-Le Grand Bornand.

PERCENTUALI COPPA DEL MONDO 2025-2026

STATISTICHE STAGIONALI AL POLIGONO – DONNE (staffette comprese)
Atleta A terra In piedi Totale
Passler Rebecca 44 46 95,65 40 46 86,96 84 92 91,30
Vittozzi Lisa 62 70 88,57 67 72 93,06 129 142 90,85
Wierer Dorothea 70 76 92,11 66 78 84,62 136 154 88,31
Comola Samuela 55 62 88,71 49 62 79,03 104 124 83,87
Auchentaller Hannah 39 51 76,47 38 52 73,08 77 103 74,76
Carrara Michela 23 38 60,53 24 37 64,86 47 75 62,67
Totale donne 293 343 85,42 284 347 81,84 577 690 83,62
STATISTICHE STAGIONALI AL POLIGONO – UOMINI (staffette comprese)
Atleta A terra In piedi Totale
Giacomel Tommaso 74 82 90,24 73 86 84,88 147 168 87,50
Braunhofer Patrick 48 53 90,57 45 54 83,33 93 107 86,92
Cappellari Daniele 14 15 93,33 12 15 80,00 26 30 86,67
Hofer Lukas 66 72 91,67 57 71 80,28 123 143 86,01
Pircher Christoph 7 10 70,00 9 10 90,00 16 20 80,00
Zeni Elia 39 50 78,00 42 52 80,77 81 102 79,41
Bionaz Didier 37 42 88,10 23 46 50,00 60 88 68,18
Totale uomini 285 324 87,96 261 334 78,14 546 658 82,98
