Biathlon, le percentuali al poligono dell’Italia dopo Annecy. Passler e Vittozzi oltre il 90%

Il biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2025-2026 in Francia, ad Annecy-Le Grand Bornand, la terza tappa del circuito maggiore: in questa tornata di gare, sia al maschile che al femminile, sono state disputate sprint, pursuit e mass start.

Sono stati nove gli italiani protagonisti: tra gli uomini erano al via Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer, Christoph Pircher e Lukas Hofer, mentre tra le donne vi erano Samuela Comola, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Rebecca Passler.

Tra gli uomini il migliore dopo la terza tappa stagionale, tra coloro che hanno sparato un numero significativo di colpi (almeno 60, ritenendo sufficiente una media di 20 a tappa), risulta Tommaso Giacomel, il quale si attesta all’87.50% complessivo.

Tra le donne (ed in senso assoluto), invece, la migliore è Rebecca Passler, la quale chiude al 91.30% totale. Di seguito tutte le statistiche e le percentuali al tiro degli azzurri al termine della terza tappa della stagione 2025-2026, andata in scena in Francia, ad Annecy-Le Grand Bornand.

PERCENTUALI COPPA DEL MONDO 2025-2026