Biathlon

Biathlon, le percentuali al poligono degli italiani. Lisa Vittozzi oltre il 90%, Giacomel poco sotto

Roberto Santangelo

Pubblicato

1 ora fa

il

Lisa Vittozzi / LaPresse

Il biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2025-2026 in Svezia, ad Hochfilzen, la seconda tappa del circuito maggiore: in questa tornata di gare, sia al maschile che al femminile, sono state disputate sprint e pursuit, oltre alle staffette di genere.

Sono stati dodici gli italiani protagonisti: tra gli uomini erano al via Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer, Christoph Pircher e Lukas Hofer, mentre tra le donne vi erano Samuela Comola, Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Rebecca Passler ed Hannah Auchentaller.

Tra gli uomini il migliore dopo la seconda tappa stagionale, tra coloro che hanno sparato un numero significativo di colpi (almeno 40, pensando per il futuro ad una media di 20 a tappa), risulta Tommaso Giacomel, il quale si attesta all’88.14% complessivo.

Tra le donne (ed in senso assoluto), invece, la migliore è Lisa Vittozzi, la quale chiude al 90.18% totale. Di seguito tutte le statistiche e le percentuali al tiro degli azzurri al termine della seconda tappa della stagione 2025-2026, andata in scena in Austria, ad Hochfilzen.

PERCENTUALI COPPA DEL MONDO 2025-2026

STATISTICHE STAGIONALI AL POLIGONO – DONNE (staffette comprese)
Atleta A terra In piedi Totale
Vittozzi Lisa 49 55 89,09 52 57 91,23 101 112 90,18
Passler Rebecca 19 21 90,48 18 21 85,71 37 42 88,10
Wierer Dorothea 47 51 92,16 44 53 83,02 91 104 87,50
Comola Samuela 40 47 85,11 38 47 80,85 78 94 82,98
Auchentaller Hannah 39 51 76,47 38 52 73,08 77 103 74,76
Carrara Michela 23 38 60,53 24 37 64,86 47 75 62,67
Totale donne 217 263 82,51 214 267 80,15 431 530 81,32
STATISTICHE STAGIONALI AL POLIGONO – UOMINI (staffette comprese)
Atleta A terra In piedi Totale
Giacomel Tommaso 53 57 92,98 51 61 83,61 104 118 88,14
Cappellari Daniele 14 15 93,33 12 15 80,00 26 30 86,67
Braunhofer Patrick 43 48 89,58 41 49 83,67 84 97 86,60
Hofer Lukas 52 57 91,23 45 56 80,36 97 113 85,84
Zeni Elia 37 45 82,22 38 47 80,85 75 92 81,52
Pircher Christoph 4 5 80,00 4 5 80,00 8 10 80,00
Bionaz Didier 37 42 88,10 23 46 50,00 60 88 68,18
Totale uomini 240 269 89,22 214 279 76,70 454 548 82,85
Argomenti correlati:
Exit mobile version