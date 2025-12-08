Biathlon, le percentuali al poligono degli italiani dopo Oestersund. Vittozzi la migliore, molto bene Giacomel

Il biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2025-2026 in Svezia, ad Oestersund, la prima tappa del circuito maggiore: in questa tornata di gare, sia al maschile che al femminile, sono state disputate individuale, sprint e pursuit, oltre alle staffette di genere ed a quelle miste (coppie e quartetti).

Sono stati undici gli italiani protagonisti: tra gli uomini erano al via Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari e Lukas Hofer, mentre tra le donne vi erano Samuela Comola, Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi ed Hannah Auchentaller.

Tra gli uomini il migliore dopo la prima tappa stagionale, tra coloro che hanno sparato un numero significativo di colpi (almeno 30, pensando per il futuro ad una media di 30 a tappa), risulta Daniele Cappellari, il quale si attesta all’86.67% complessivo.

Tra le donne (ed in senso assoluto), invece, la migliore è Lisa Vittozzi, la quale chiude all’87.50% totale. Di seguito tutte le statistiche e le percentuali al tiro degli azzurri al termine della prima tappa della stagione 2025-2026, andata in scena in Svezia, ad Oestersund.

PERCENTUALI COPPA DEL MONDO 2025-2026