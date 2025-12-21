Biathlon

Biathlon, Italia in top ten nella staffetta femminile della Val Martello in IBU Junior Cup

Roberto Santangelo

Pubblicato

2 ore fa

il

Eva Hutter / Comunicato stampa Sportissimus Josef Plaickner

In Val Martello, in provincia di Bolzano, l’ultima giornata di gare della seconda tappa dell’IBU Junior Cup 2025-2026 di biathlon si apre con la staffetta 4×6 km femminile: l’Italia centra la top ten chiudendo al decimo posto nella gara vinta dalla Germania sull’Ucraina e sulla Francia.

In una giornata complicata per tutte al poligono, il successo va alla Germania, che vince con 2 giri di penalità e 13 ricariche con il crono totale di 1:15’34″4 di gara, davanti all’Ucraina, che con 2 penalità ed 8 colpi ricaricati, chiude alla piazza d’onore a 55″1.

Gradino più basso del podio per la Francia, che incappa in ben 5 giri di penalità ed utilizza 16 ricariche, finendo terza a 56″3. Decimo posto per l’Italia di Carlotta Gautero, Eva Hutter, Iris Cavallera e Nayeli Mariotti Cavagnet, che paga 5 penalità e ricarica 18 colpi, terminando con un ritardo di 4’52″6.

