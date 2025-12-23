Biathlon in lutto: Bakken ci lascia a 27 anni, aveva sfiorato il podio in Coppa del Mondo

Il mondo del biathlon è stato colpito da un triste lutto: Sivert Bakken è tristemente scomparso mentre stava trascorrendo un periodo di riposo in Trentino. Il norvegese si trovava a Lavazè insieme ad alcuni compagni di nazionale durante la pausa prevista in Coppa del Mondo e purtroppo ha perduto la vita a 27 anni.

Un malore accusato nella mattinata di martedì 23 dicembre avrebbe posto fine all’esistenza terrena dello scandinavo, stando alle prime informazioni. La natura del malessere non è ancora stata comunicata, il decesso avrebbe avuto luogo all’interno dell’albergo dove la sua Nazionale si trovava per sfruttare l’ideale contesto di allenamento lungo il cammino che conduce alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Bakken aveva interrotto la propria attività agonistica nel 2023 a causa di una pericardite, ma dopo un paio di anni di stop era tornato perentoriamente in Coppa del Mondo. Nelle prima tappe del massimo circuito internazionale itinerante era stato assoluto protagonista, in particolar modo nell’individuale di Oestersund (quarto posto) e nella sprint di Le Grand Bornard (quinta piazza), senza dimenticarsi di altre due top-10 in Svezia (settimo nella sprint e nono nell’inseguimento).