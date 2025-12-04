Biathlon, in IBU Cup Rebecca Passler centra la top ten nella sprint d’apertura di Obertilliach

L’edizione 2025-2026 dell’IBU Cup di biathlon si apre ad Obertilliach, in Austria, con la prima di due sprint, che vengono vinte tra le donne dalla transalpina Paula Botet e tra gli uomini dal norvegese Johannes Dale-Skjevdal. In casa Italia si registrano il sesto posto di Rebecca Passler e la 16ma posizione di Christoph Pircher.

Nella 7.5 km sprint femminile si impone la francese Paula Botet, vittoriosa in in 21’00″0 con lo zero al poligono, mentre la piazza d’onore va alla moldava Alina Stremous, seconda a 44″2, a sua volta con 10/10 al tiro, infine sale sul gradino più basso del podio l’altra francese Voldiya Galmace Paulin, terza a 50″8 con un errore in piedi.

Tra le azzurre la migliore è Rebecca Passler, che centra il sesto posto a 1’03″4, gravata di un errore in piedi, ma vanno a punti anche Beatrice Trabucchi, 13ma a 1’34″4 con un bersaglio mancato a terra, Linda Zingerle, 28ma a 2’00″7 con tre errori in piedi, e Birgit Schölzhorn, 33ma a 2’12″2 con due bersagli mancati a terra, mentre non ce la fa Astrid Plosch, 68ma a 3’19″8 con due errori in piedi. Non parte Martina Trabucchi.

Nella 10 km sprint maschile affermazione del norvegese Johannes Dale-Skjevdal, il quale si impone nonostante un errore nella seconda serie in 23’15″1, precedendo il transalpino Oscar Lombardot, secondo a 49″1 con lo zero al poligono, ed il tedesco David Zobel, terzo a 51″4 con un bersaglio mancato in piedi.

Il miglior italiano è Christoph Pircher, 16° a 1’36″3 con un errore al primo poligono, ma vanno a punti anche Davide Compagnoni, 27° a 2’01″6 con un bersaglio mancato nella seconda serie, e Nicola Romanin, 34° a 2’14″9 con due errori a terra, mentre non ce la fanno Alex Perissutti, 44° a 2’24″8 con due bersagli mancati al secondo poligono, Cesare Lozza, 95° a 3’53″1 con due errori in piedi, e Marco Barale, 115° a 5’06″8 con 5/10 al tiro.