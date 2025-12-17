Biathlon, in IBU Cup a Lenzerheide Italia in top ten nella staffetta single mixed

L’Italia chiude in top ten la staffetta single mixed andata in scena a Lenzerheide, in Svizzera, valida per l’IBU Cup 2025-2026 di biathlon: Marco Barale e Linda Zingerle si classificano noni nella prova vinta dalla Francia davanti alla Finlandia ed all’Austria.

Successo della Francia di Antonin Guigonnat e Gilonne Guigonnat, che utilizzano sei ricariche e vincono con il crono di 36:06.0, andando a precedere la Finlandia di Jaakko Ranta ed Erika Janka, i quali ricaricano sette colpi e chiudono alla piazza d’onore con un ritardo di 31.4.

Sale sul gradino più basso del podio l’Austria di Lukas Haslinger e Tamara Steiner, terzi con nove colpi ricaricati ed un gap di 46.3 dalla vetta, mentre si classifica nona l’Italia di Marco Barale e Linda Zingerle, i quali utilizzano nel complesso dieci ricariche e chiudono con un distacco di 1:39.0.