Biathlon, i convocati dell’Italia per la tappa di Annecy-Le Grand Bornard: Giacomel, Vittozzi e Wierer i punti fermi

Andata in archivio la seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon a Hochfilzen (Austria), il massimo circuito internazionale volge lo sguardo alla Francia, con l’appuntamento sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornard. In casa Italia ci si presenta al via con grande fiducia, avendo conquistato nelle prime due uscite stagionali tre vittorie e ben sei podi.

Il programma prevede la disputa giovedì 18 dicembre della 7.5 km Sprint femminile, venerdì 19 della 10 km Sprint maschile, sabato 20 delle due Pursuit e domenica 21 dicembre delle due Mass Start. Tra le fila azzurre si vorrà far bene e dare un seguito a quanto di buono si è visto.

Nel borgo tirolese i podi ottenuti sono stati tre, grazie alle due vittorie di Tommaso Giacomel (Sprinti) e Lisa Vittozzi (Inseguimento) e al secondo posto del trentino nella Pursuit. Il direttore tecnico Klaus Hoellrigl schiererà complessivamente nove atleti. Oltre a Vittozzi e Giacomel, risponderanno all’appello Dorothea Wierer, alle prese in Austria con alcuni problemi alla schiena, Samuela Comola e Rebecca Passler fra le donne, mentre tra gli uomini ci saranno Lukas Hofer, Elia Zeni, Patrick Brauhofer e Christoph Pircher.

Nella classifica generale maschile, Giacomel è secondo con 298 punti e un distacco di 67 lunghezze dal norvegese Johan-Olav Botn, mentre tra le donne la svedese Anna Magnusson ha il pettorale giallo con 314 punti in graduatoria. Wierer è quinta con 225 e Vittozzi settima con 204.

COPPA DEL MONDO ANNECY 2025

Giovedì 18 dicembre

Ore 14.15 7.5 km Sprint femminile

Venerdì 19 dicembre

Ore 14.15 10 km Sprint maschile

Sabato 20 dicembre

Ore 12.15 10 km inseguimento femminile

Ore 14.45 12.5 km inseguimento maschile

Domenica 21 dicembre

Ore 12.15 12.5 km Mass Start femminile

Ore 14.45 15 km Mass Start maschile