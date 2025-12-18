Biathlon
Biathlon, Gautero precede Mariotti Cavagnet: doppietta azzurra in IBU Junior Cup in Val Martello
Doppietta azzurra nella gara d’apertura della tappa della Val Martello, in provincia di Bolzano, dell’IBU Junior Cup 2025-2026 di biathlon: nella 12.5 km individuale femminile vince Carlotta Gautero davanti a Nayeli Mariotti Cavagnet, mentre completa il podio la francese Juliette Oliva.
Carlotta Gautero, classe 2006, conquista il secondo successo nel circuito dopo la vittoria nella sprint in Val Ridanna nella scorsa stagione, commettendo un solo errore nell’ultimo poligono in piedi e vincendo con il crono complessivo di 39:00.1.
Nayeli Mariotti Cavagnet, coetanea della compagna di squadra, commette un errore al tiro nella terza serie e centra così il primo podio in carriera nel circuito, chiudendo la propria prova a 12.2 dalla connazionale. Terza piazza per la transalpina Juliette Oliva, autrice di tre errori al tiro, a 16.5 dalla vetta.
Così le altre italiane: 17ma Iris Cavallera, con due bersagli mancati, a 2:03.6, ma va a punti anche Eva Hutter, 30ma nonostante 5 errori, a 3:07.8, mentre non ce la fanno Rachele Dei Casi, 45ma con 14/20 al tiro, a 5:29.4, e Matilde Giordano, con 8 bersagli mancati, 49ma a 5:53.1.