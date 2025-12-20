Biathlon

Biathlon, Didier Bionaz si ferma ai piedi del podio a Lenzerheide nella mass start 60 di IBU Cup

Roberto Santangelo

Pubblicato

1 ora fa

il

Didier Bionaz / Federico Angiolini

Si accomoda ai piedi del podio Didier Bionaz nella 15 km mass start 60 maschile che chiude la terza tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon: l’azzurro si classifica quarto nella gara vinta dal norvegese Martin Nevland davanti al connazionale Sverre Aspenes ed al francese Gaetan Paturel.

Doppietta norvegese con Martin Nevland primo con 19/20 al tiro in 38’54″9, e Sverre Aspenes secondo con tre bersagli mancati a 12″6, mentre completa il podio il transalpino Gaetan Paturel, a sua volta con 3 errori al poligono, terzo a 19″8, bruciando al traguardo l’azzurro Didier Bionaz, quarto a 20″0 nonostante il 15/20 al tiro.

Vanno a punti in casa Italia anche Nicola Romanin, 23° con 18/20 al tiro, Daniele Cappellari, 29° con un solo bersaglio mancato, e Cesare Lozza, 36° con due errori al poligono, mentre non acciuffa la top 40 Davide Compagnoni, 53° con 14/20 al tiro, infine non completa la gara Marco Barale.

