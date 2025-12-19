Biathlon, Didier Bionaz sfiora il podio in IBU Cup nella sprint di Lenzerheide

La 10 km sprint maschile della terza tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon, andata in scena a Lenzerheide, in Svizzera, vede la bella prestazione di Didier Bionaz, che si classifica quinto nella gara vinta dal norvegese Sverre Dahlen Aspenes.

Doppietta norvegese con Sverre Dahlen Aspenes che riesce ad imporsi, nonostante un errore in piedi, con il crono di 25:14.2, davanti al connazionale Vetle Paulsen, secondo con 10/10 al tiro, a 8.7, mentre completa il podio lo svedese Philip Lindkvist-Floetten, terzo con lo zero al poligono, a 17.2.

Quinto posto per l’azzurro Didier Bionaz, che incappa in un errore a terra e chiude a 34.2 dalla vetta, mentre vanno a punti anche Daniele Cappellari, 35° con un errore in piedi, a 1:53.9, e Nicola Romanin, 39° con un bersaglio mancato nella seconda serie, a 2:01.0. Fuori dalla top 40, invece, Marco Barale, 45° con un errore in piedi, a 2:20.7, Davide Compagnoni, 51° con 2 bersagli mancati, a 2:29.0, e Cesare Lozza, 61° con 2 errori a terra, a 2:49.1.