Biathlon
Biathlon, Coppa del Mondo Östersund 2025. Al maschile l’Italia vanta 4 vittorie e 7 podi
La macro-tappa inaugurale della Coppa del Mondo di biathlon passa alle “portate principali” dopo “l’antipasto” vissuto nel weekend. Alle staffette disputatesi nei giorni scorsi, sta per fare seguito un lungo programma composto da individuale, sprint e inseguimento.
Si torna a fare sul serio, a Östersund, località abituata a organizzare appuntamenti di primo piano. Il capoluogo dello Jämtland, già teatro dei Mondiali maschili del 1970, è entrato nel calendario del circuito maggiore a partire dal 1988-89. Con l’avvento del XXI secolo ha spesso recitato il ruolo di ouverture (come sta accadendo in questo 2025-26) e organizzato altre due manifestazioni iridate.
In campo maschile Östersund ha ospitato 80 gare individuali di primo livello (24 venti km, 30 sprint, 21 inseguimenti, 5 mass start). Solo quattro località possono vantare un numero maggiore di competizioni, ovverosia Anterselva, Ruhpolding e Oslo-Holmenkollen. Si parla, dunque, di autentici templi della disciplina.
BIATHLON – COPPA DEL MONDO
TAPPA N° 1 – SETTORE MASCHILE
Località: Östersund (Svezia)
Prima volta in calendario: febbraio 1970 (Mondiali)
Prima tappa di Coppa del Mondo ospitata: marzo 1989
Si è gareggiato l’ultima volta nel: dicembre 2023
Grandi eventi organizzati:
Mondiali 1970, 2008 e 2019
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Mercoledì: Individuale
Sabato: Sprint
Domenica: Inseguimento
ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO
FOURCADE Martin [FRA] – 14 vittorie
(5 IN, 5 SP, 4 PU) da novembre 2011 a dicembre 2019
ALBO D’ORO DECENNIO CORRENTE
2021, marzo (SP) – HOFER Lukas [ITA]
2021, marzo (PU) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]
2021, marzo (MS) – DESTHIEUX Simon [FRA]
2021, dicembre (SP) – SAMUELSSON Sebastian [SWE]
2021, dicembre (PU) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåst. [NOR]
2023, marzo (IN) – DOLL Benedikt [GER]
2023, marzo (MS) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR]
2023, novembre (IN) – REES Roman [GER]
2023, dicembre (SP) – NAWRATH Philipp [GER]
2023, dicembre (PU) – SAMUELSSON Sebastian [GER]
ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO
7 (0-1-6) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]
5 (3-2-0) – SAMUELSSON Sebastian [SWE]
5 (2-1-2) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR]
3 (0-1-2) – FAK Jakov [SLO]
2 (2-0-0) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]
2 (1-1-0) – HOFER Lukas [ITA]
2 (1-1-0) – NAWRATH Philipp [GER]
2 (0-1-1) – JACQUELIN Emilien [FRA]
1 (1-0-0) – BABIKOV Anton [RUS]
1 (1-0-0) – PIDRUCHNYI Dmytro [UKR]
1 (1-0-0) – REES Roman [GER]
1 (0-1-0) – EDER Simon [AUT]
1 (0-1-0) – LOGINOV Alexander [RUS]
1 (0-1-0) – ILIEV Vladimir [BUL]
1 (0-1-0) – GUIGONNAT Antonin [FRA]
1 (0-1-0) – LATYPOV Eduard [RUS]
1 (0-1-0) – GIACOMEL Tommaso [ITA]
1 (0-1-0) – DALE-SKJEVDAL Johannes [NOR]
1 (0-1-0) – STRELOW Justus [GER]
1 (0-0-1) – PERROT Eric [FRA]
1 (0-0-1) – SØRUM Vebjørn [NOR]
N.B. : vengono riportati tutti gli uomini formalmente in attività, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche o “sparizioni dagli schermi radar” mai accompagnate da annunci ufficiali di ritiri.
NAZIONI, PODI E VITTORIE
79 (34-23-22) – NORVEGIA
43 (16-11-16) – FRANCIA
30 (8-11-11) – GERMANIA [All-Inclusive]
27 (4-12-11) – RUSSIA
10 (4-6-0) – SVEZIA
8 (1-3-4) – AUSTRIA
7 (4-1-2) – ITALIA
6 (2-2-2) – BIELORUSSIA
6 (0-4-2) – REP.CECA
5 (2-1-2) – URSS
5 (1-1-3) – SLOVENIA
3 (1-1-1) – FINLANDIA
3 (1-1-1) – UCRAINA
3 (0-1-2) – USA
2 (1-1-0) – POLONIA
1 (1-0-0) – CANADA
1 (0-1-0) – BULGARIA
1 (0-0-1) – LETTONIA
I PODI ITALIANI DEL PASSATO
Vittorie
11 marzo 1989 – PASSLER Johann (SP)
5 dicembre 1996 – PALLHUBER Wilfried (IN)
17 marzo 2019 – WINDISCH Dominik (IN) {Mondiali}
19 marzo 2021 – HOFER Lukas (SP)
2° posto
9 marzo 2023 – GIACOMEL Tommaso (IN)
3° posto
9 dicembre 1995 – CARRARA Pieralberto (IN)
20 marzo 2021 – HOFER Lukas (PU)
ITALIANI, PRECEDENTI UOMINI IN ATTIVITA’
HOFER Lukas
Gare disputate: 38
Vittorie: 1
Podi: 2
Ingressi nella top-ten: 8
GIACOMEL Tommaso
Gare disputate: 11
Podi: 1
Ingressi nella top-ten: 3
BIONAZ Didier
Gare disputate: 9
Miglior risultato: 13° posto (SP dicembre 2023)
BRAUNHOFER Patrick
Gare disputate: 4
Miglior risultato: 19° posto (IN marzo 2023)
ZENI Elia
Gare disputate: 3
Miglior risultato: 40° posto (IN marzo 2023)
Vanta presenze senza ingressi in zona punti anche Daniele Cappellari.
==============================
STAFFETTE: AGGIORNATO AL MARZO 2023 (ULTIMA DISPUTATA MONOSESSO)
STAFFETTE, PODI ULTIMO DECENNIO
2019, Mondiali – NORVEGIA, Germania, Russia
2019, dicembre – NORVEGIA, Francia, Italia
2021, dicembre – NORVEGIA, Francia, Russia
2023, marzo – NORVEGIA, Francia, Germania
STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA
3° posto
14 marzo 1993 – (Leitgeb, Pallhuber, Zitturi, Mutschelchner)
14 dicembre 1997 – (Favre, Pallhuber, Carrara, Cattarinussi)
7 dicembre 2019 – (Hofer, Bormolini, Cappellari, Windisch D.)
Vanta presenze senza ingressi in zona punti anche Daniele Cappellari.
STAFFETTE, PODI ULTIMO DECENNIO
2019, Mondiali – NORVEGIA, Germania, Russia
2019, dicembre – NORVEGIA, Francia, Italia
2021, dicembre – NORVEGIA, Francia, Russia
2023, marzo – NORVEGIA, Francia, Germania
STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA
3° posto
14 marzo 1993 – (Leitgeb, Pallhuber, Zitturi, Mutschelchner)
14 dicembre 1997 – (Favre, Pallhuber, Carrara, Cattarinussi)
7 dicembre 2019 – (Hofer, Bormolini, Cappellari, Windisch D.)