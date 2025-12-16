Biathlon, Carrara e Bionaz relegati in IBU Cup. I convocati dell’Italia per la tappa di Lenzerheide

Novità importanti tra le fila della Nazionale italiana di biathlon in vista dell’ultima tappa dell’anno solare 2025. Tra i convocati per il terzo appuntamento della Coppa del Mondo in programma sulle nevi francesi di Annecy-Le Grand Bornard dal 18 al 21 dicembre mancano infatti alcuni nomi che avevano preso parte alle prime gare stagionali del circuito maggiore.

Turno di stop per Hannah Auchentaller, in grande difficoltà soprattutto a Hochfilzen, mentre Michela Carrara e Didier Bionaz vengono spediti un po’ a sorpresa in IBU Cup. La 28enne era partita forte a Oestersund con un 22° posto nell’individuale (firmando il secondo tempo assoluto sugli sci nella 15 km), ma in generale ha commesso troppi errori al poligono in quasi ogni gara disputata restando addirittura fuori dalle 60 nella Sprint di Hochfilzen.

Situazione simile anche per Bionaz, che sta andando molto forte nella componente fondo ma il cui rendimento al poligono è oltremodo deficitario. I due valdostani saranno impegnati dunque questa settimana a Lenzerheide (Svizzera) dal 17 al 20 dicembre insieme a Daniele Cappellari, Cesare Lozza, Nicola Romanini, Marco Barale, Davide Compagnoni, Sara Scattolo, Linda Zingerle, Astrid Plosh, Martina e Beatrice Trabucchi.