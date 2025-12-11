Biathlon
Biathlon, al maschile Hochfilzen è la proverbiale ‘Schreckgespenst’ , la Bestia Nera, degli azzurri
Mandata in archivio la super-tappa svedese, la Coppa del Mondo di biathlon lascia la Scandinavia per stanziarsi sulle Alpi. Come da consuetudine, il secondo appuntamento dell’inverno si disputa in Austria. Nel weekend si compete a Hochfilzen, uno degli scenari meglio conosciuti dal massimo circuito.
Il Langlauf und Biathlonzentrum, situato al confine tra Tirolo e Salisburghese, ha dimostrato di saper garantire tracciati innevati anche in dicembre. L’organizzazione ha sempre saputo sormontare le sfide proposte da un tempo atmosferico inclemente. All’occorrenza, la neve è stata prelevata dalla vicina Kitzbühel e portata sulle piste tramite camion!
Guardando al settore maschile, Hochfilzen ha già ospitato la bellezza di 73 gare individuali di primo livello (11 venti km, 33 sprint, 26 inseguimenti, 3 mass start) a cui ne vanno aggiunte 30 a squadre (29 staffette e 1 prova a pattuglie).
BIATHLON – COPPA DEL MONDO
TAPPA N° 2 – SETTORE MASCHILE
Località: Hochfilzen (Austria)
Prima volta in calendario: marzo 1978 {Mondiali}
Prima tappa di Coppa del Mondo: dicembre 1987
Si è gareggiato l’ultima volta nel: dicembre 2024
Grandi eventi organizzati: Mondiali 1978, 2005, 2017
PROGRAMMA DEL WEEKEND
Venerdì: Sprint
Sabato: Inseguimento
Domenica: Staffetta
ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO
BJØRNDALEN Ole Einar [NOR] – 13 vittorie
(1 IN, 5 SP, 6 PU, 1 MS) da dicembre 1998 a dicembre 2009
ALBO D’ORO DECENNIO CORRENTE
2020 (SP) – DALE-SKJEVDAL Johannes [NOR]
2020 (PU) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]
2020 (SP) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]
2020 (PU) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]
2020 (MS) – PEIFFER Arnd [GER]
2021 (SP) – KÜHN Johannes [GER]
2021 (PU) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]
2022 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]
2022 (PU) – BØ Johannes Thingnes [NOR]
2023 (SP) – BØ Tarjei [NOR]
2023 (PU) – BØ Johannes Thingnes [NOR]
2024 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]
2024 (PU) – BØ Johannes Thingnes [NOR]
ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO
7 (2-3-2) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]
7 (0-5-2) – JACQUELIN Emilien [FRA]
5 (1-1-3) – FAK Jakov [SLO]
4 (1-2-1) – DALE-SKJEVDAL Johannes [NOR]
3 (2-1-0) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]
3 (0-2-1) – EDER Simon [AUT]
2 (0-2-0) – PONSILUOMA Martin [SWE]
2 (0-1-1) – LOGINOV Alexander [RUS]
2 (0-0-2) – SAMUELSSON Sebastian [SWE]
2 (0-0-2) – CLAUDE Fabien [FRA]
1 (1-0-0) – KÜHN Johannes [GER]
1 (0-0-1) – LAPSHIN Timofey [RUS]
1 (0-0-1) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR]
1 (0-0-1) – SMOLSKI Anton [BLR]
N.B. : vengono riportati tutti gli uomini formalmente in attività, al lordo di eventuali embarghi o squalifiche.
NAZIONI, PODI E VITTORIE
78 (40-21-17) – NORVEGIA
42 (11-13-18) – GERMANIA [All-Inclusive]
37 (10-16-11) – FRANCIA
26 (6-10-10) – RUSSIA
8 (1-2-5) – SVEZIA
5 (1-1-3) – SLOVENIA
4 (1-2-1) – BIELORUSSIA
3 (1-1-1) – REP.CECA
3 (0-2-1) – AUSTRIA
3 (0-0-3) – SVIZZERA
2 (1-1-0) – URSS
2 (0-1-1) – LETTONIA
2 (0-2-0) – UCRAINA
1 (1-0-0) – USA
1 (0-1-0) – FINLANDIA
1 (0-0-1) – ITALIA
1 (0-0-1) – POLONIA
I PODI ITALIANI DEL PASSATO
3° posto
17 dicembre 1987 – PASSLER Johann (IN)
ITALIANI, PRECEDENTI UOMINI IN ATTIVITA’
HOFER Lukas
Gare disputate: 33
Ingressi nella top-ten: 4
Miglior risultato: 5° posto
(x2; PU dicembre 2018 e SP dicembre 2019)
GIACOMEL Tommaso
Gare disputate: 8
Ingressi nella top-ten: 3
Miglior risultato: 6° posto (PU dicembre 2022)
BIONAZ Didier
Gare disputate: 11
Miglior risultato: 16° posto (SP dicembre 2023)
BRAUNHOFER Patrick
Gare disputate: 4
Miglior risultato: 36° posto (SP dicembre 2023)
ZENI Elia
Gare disputate: 3
Miglior risultato: 38° posto (PU dicembre 2023)
Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Daniele Cappellari, Daniele Fauner e David Zingerle.
STAFFETTE, ULTIMI 5 PODI
2020 – SVEZIA, Norvegia, Germania
2021 – NORVEGIA, Francia, Russia
2022 – NORVEGIA, Svezia, Germania
2023 – NORVEGIA, Francia, Germania
2024 – FRANCIA, Norvegia, Svezia
STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA
L’Italia non è mai salita sul podio in una staffetta maschile disputata a Hochfilzen.