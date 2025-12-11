Biathlon, a Hochfilzen due vittorie per Wierer e per le staffette. Vittozzi ancora senza podi

La Coppa del Mondo di biathlon cambia completamente scenario. Dalle nevi scandinave, si passa a quelle alpine. Come di consueto, la tappa collocata nel cuore del mese di dicembre va in scena a Hochfilzen (Austria), una delle località più avvezze a ospitare il massimo circuito.

Il borgo tirolese, edificato non lontano dalla ben conosciuta Kitzbühel, è capace di garantire un anello innevato anche quando la natura da “madre” si fa “matrigna” (ovvero propone un meteo sfavorevole all’organizzazione di appuntamenti agonistici). Cionondimeno, da queste parti si sono attrezzati per superare anche gli ostacoli più elevati, facendo in modo di gareggiare sempre e comunque. Se la neve non c’è, la si va a prendere!

Se ci riferiamo all’ambito femminile, Hochfilzen ha organizzato un totale di 71 gare individuali di primo livello (11 quindici km, 31 sprint, 26 inseguimenti, 3 mass start) a cui ne vanno aggiunte 28 a squadre (27 staffette e 1 prova a pattuglie).

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 2 – SETTORE FEMMINILE

Località: Hochfilzen (Austria)

Prima volta in calendario: dicembre 1987

Si è gareggiato l’ultima volta nel: dicembre 2024

Grandi eventi organizzati: Mondiali 2005 e 2017

PROGRAMMA DEL WEEKEND

Venerdì: Sprint

Sabato: Staffetta

Domenica: Inseguimento

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

DISL Uschi [GER] – 5 vittorie

(2 IN, 2 SP, 1 PU) da marzo 1998 a marzo 2005

ALBO D’ORO DECENNIO CORRENTE

2020 (SP) – ALIMBEKAVA Dzinara [BLR]

2020 (PU) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]

2020 (SP) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2020 (PU) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2020 (MS) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]

2021 (SP) – SOLA Hanna [BLR]

2021 (PU) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]

2022 (SP) – HERRMANN-WICK Denise [GER]

2022 (PU) – SIMON Julia [FRA]

2023 (SP) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]

2023 (PU) – ÖBERG Elvira [SWE]

2024 (SP) – PREUß Franziska [GER]

2024 (PU) – JEANMONNOT Lou [FRA]

ATLETE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

6 (1-3-2) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]

5 (2-0-3) – WIERER Dorothea [ITA]

4 (1-1-2) – ÖBERG Elvira [SWE]

3 (2-1-0) – KUZMINA Anastasiya [SVK]

3 (1-0-2) – SIMON Julia [FRA]

3 (1-0-2) – PREUß Franziska [GER]

2 (1-1-0) – ALIMBEKAVA Dzinara [BLR]

2 (1-1-0) – SOLA Hanna [BLR]

2 (0-2-0) – ÖBERG Hanna [SWE]

2 (0-1-1) – DAVIDOVA Marketa [CZE]

2 (0-1-1) – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA]

1 (1-0-0) – JEANMONNOT Lou [FRA]

1 (0-1-0) – DZHIMA Yuliia [UKR]

1 (0-1-0) – BATOVSKA-FIALKOVA Paulina [SVK]

1 (0-1-0) – HÄCKI-GROSS Lena [SUI]

1 (0-1-0) – CHAUVEAU Sophie [FRA]

1 (0-1-0) – VOIGT Vanessa [GER]

1 (0-0-1) – MIRONOVA Svetlana [RUS]

1 (0-0-1) – KNOTTEN Karoline Offigstad [NOR]

N.B. : vengono riportate tutte le donne in attività de jure, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità o impedimenti di altra natura. Il numero delle donne davvero attive è, dunque, de facto inferiore.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

47 (22-8-17) – GERMANIA

33 (12-8-13) – NORVEGIA

27 (4-11-12) – RUSSIA

26 (10-10-6) – SVEZIA

19 (6-6-7) – FRANCIA

15 (6-5-4) – BIELORUSSIA

11 (3-5-3) – FINLANDIA

7 (2-1-4) – ITALIA

7 (1-3-3) – REP.CECA

5 (3-2-0) – SLOVACCHIA

4 (0-3-1) – UCRAINA

4 (0-3-1) – CINA

2 (1-1-0) – SVIZZERA

2 (0-1-1) – POLONIA

1 (1-0-0) – ROMANIA

1 (0-1-0) – CANADA

1 (0-1-0) – SLOVENIA

1 (0-1-0) – URSS

1 (0-1-0) – USA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

Vittorie

13 dicembre 2018 – WIERER Dorothea (SP)

13 dicembre 2019 – WIERER Dorothea (SP)

2° posto

12 dicembre 2014 – OBERHOFER Karin (SP)

3° posto

15 febbraio 2017 – RUNGGALDIER Alexia {IN Mondiali}

8 dicembre 2017 – WIERER Dorothea (SP)

15 dicembre 2018 – WIERER Dorothea (PU)

20 dicembre 2020 – WIERER Dorothea (MS)

ITALIANE, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’

WIERER Dorothea

Gare disputate: 35

Vittorie: 2

Podi: 5

Ingressi nella top-ten: 16

VITTOZZI Lisa

Gare disputate: 23

Ingressi nella top-ten: 8

Miglior risultato: 4° posto

(x3; SP Mondiali 2017, SP dicembre 2018 e PU dicembre 2023)

AUCHENTALLER Hannah

Gare disputate: 2

Miglior risultato: 12° posto (SP dicembre 2024)

COMOLA Samuela

Gare disputate: 8

Miglior risultato: 25° posto (PU dicembre 2022)

CARRARA Michela

Gare disputate: 5

Miglior risultato: 28° posto (SP dicembre 2024)

PASSLER Rebecca

Gare disputate: 3

Miglior risultato: 33° posto (SP dicembre 2022)

TRABUCCHI Beatrice

Gare disputate: 4

Miglior risultato: 30° posto (PU dicembre 2023)

Vanta presenze senza ingressi in zona punti anche Martina Trabucchi.

STAFFETTE, ULTIMI 5 PODI

2020 – NORVEGIA, Francia, Svezia

2021 – SVEZIA, Russia, Francia

2022 – FRANCIA, Svezia, Italia

2023 – NORVEGIA, Svezia, Francia

2024 – GERMANIA, Francia, Svezia

STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA

Vittorie

13 dicembre 2015 – (Vittozzi, Oberhofer, Sanfilippo, Wierer)

16 dicembre 2018 – (Vittozzi, Runggaldier, Wierer, Sanfilippo)

3° posto

11 dicembre 2022 – (Passler, Wierer, Comola, Vittozzi)