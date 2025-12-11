Biathlon
Biathlon, a Hochfilzen due vittorie per Wierer e per le staffette. Vittozzi ancora senza podi
La Coppa del Mondo di biathlon cambia completamente scenario. Dalle nevi scandinave, si passa a quelle alpine. Come di consueto, la tappa collocata nel cuore del mese di dicembre va in scena a Hochfilzen (Austria), una delle località più avvezze a ospitare il massimo circuito.
Il borgo tirolese, edificato non lontano dalla ben conosciuta Kitzbühel, è capace di garantire un anello innevato anche quando la natura da “madre” si fa “matrigna” (ovvero propone un meteo sfavorevole all’organizzazione di appuntamenti agonistici). Cionondimeno, da queste parti si sono attrezzati per superare anche gli ostacoli più elevati, facendo in modo di gareggiare sempre e comunque. Se la neve non c’è, la si va a prendere!
Se ci riferiamo all’ambito femminile, Hochfilzen ha organizzato un totale di 71 gare individuali di primo livello (11 quindici km, 31 sprint, 26 inseguimenti, 3 mass start) a cui ne vanno aggiunte 28 a squadre (27 staffette e 1 prova a pattuglie).
BIATHLON – COPPA DEL MONDO
TAPPA N° 2 – SETTORE FEMMINILE
Località: Hochfilzen (Austria)
Prima volta in calendario: dicembre 1987
Si è gareggiato l’ultima volta nel: dicembre 2024
Grandi eventi organizzati: Mondiali 2005 e 2017
PROGRAMMA DEL WEEKEND
Venerdì: Sprint
Sabato: Staffetta
Domenica: Inseguimento
ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO
DISL Uschi [GER] – 5 vittorie
(2 IN, 2 SP, 1 PU) da marzo 1998 a marzo 2005
ALBO D’ORO DECENNIO CORRENTE
2020 (SP) – ALIMBEKAVA Dzinara [BLR]
2020 (PU) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]
2020 (SP) – ECKHOFF Tiril [NOR]
2020 (PU) – ECKHOFF Tiril [NOR]
2020 (MS) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]
2021 (SP) – SOLA Hanna [BLR]
2021 (PU) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]
2022 (SP) – HERRMANN-WICK Denise [GER]
2022 (PU) – SIMON Julia [FRA]
2023 (SP) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]
2023 (PU) – ÖBERG Elvira [SWE]
2024 (SP) – PREUß Franziska [GER]
2024 (PU) – JEANMONNOT Lou [FRA]
ATLETE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO
6 (1-3-2) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]
5 (2-0-3) – WIERER Dorothea [ITA]
4 (1-1-2) – ÖBERG Elvira [SWE]
3 (2-1-0) – KUZMINA Anastasiya [SVK]
3 (1-0-2) – SIMON Julia [FRA]
3 (1-0-2) – PREUß Franziska [GER]
2 (1-1-0) – ALIMBEKAVA Dzinara [BLR]
2 (1-1-0) – SOLA Hanna [BLR]
2 (0-2-0) – ÖBERG Hanna [SWE]
2 (0-1-1) – DAVIDOVA Marketa [CZE]
2 (0-1-1) – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA]
1 (1-0-0) – JEANMONNOT Lou [FRA]
1 (0-1-0) – DZHIMA Yuliia [UKR]
1 (0-1-0) – BATOVSKA-FIALKOVA Paulina [SVK]
1 (0-1-0) – HÄCKI-GROSS Lena [SUI]
1 (0-1-0) – CHAUVEAU Sophie [FRA]
1 (0-1-0) – VOIGT Vanessa [GER]
1 (0-0-1) – MIRONOVA Svetlana [RUS]
1 (0-0-1) – KNOTTEN Karoline Offigstad [NOR]
N.B. : vengono riportate tutte le donne in attività de jure, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità o impedimenti di altra natura. Il numero delle donne davvero attive è, dunque, de facto inferiore.
NAZIONI, PODI E VITTORIE
47 (22-8-17) – GERMANIA
33 (12-8-13) – NORVEGIA
27 (4-11-12) – RUSSIA
26 (10-10-6) – SVEZIA
19 (6-6-7) – FRANCIA
15 (6-5-4) – BIELORUSSIA
11 (3-5-3) – FINLANDIA
7 (2-1-4) – ITALIA
7 (1-3-3) – REP.CECA
5 (3-2-0) – SLOVACCHIA
4 (0-3-1) – UCRAINA
4 (0-3-1) – CINA
2 (1-1-0) – SVIZZERA
2 (0-1-1) – POLONIA
1 (1-0-0) – ROMANIA
1 (0-1-0) – CANADA
1 (0-1-0) – SLOVENIA
1 (0-1-0) – URSS
1 (0-1-0) – USA
I PODI ITALIANI DEL PASSATO
Vittorie
13 dicembre 2018 – WIERER Dorothea (SP)
13 dicembre 2019 – WIERER Dorothea (SP)
2° posto
12 dicembre 2014 – OBERHOFER Karin (SP)
3° posto
15 febbraio 2017 – RUNGGALDIER Alexia {IN Mondiali}
8 dicembre 2017 – WIERER Dorothea (SP)
15 dicembre 2018 – WIERER Dorothea (PU)
20 dicembre 2020 – WIERER Dorothea (MS)
ITALIANE, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’
WIERER Dorothea
Gare disputate: 35
Vittorie: 2
Podi: 5
Ingressi nella top-ten: 16
VITTOZZI Lisa
Gare disputate: 23
Ingressi nella top-ten: 8
Miglior risultato: 4° posto
(x3; SP Mondiali 2017, SP dicembre 2018 e PU dicembre 2023)
AUCHENTALLER Hannah
Gare disputate: 2
Miglior risultato: 12° posto (SP dicembre 2024)
COMOLA Samuela
Gare disputate: 8
Miglior risultato: 25° posto (PU dicembre 2022)
CARRARA Michela
Gare disputate: 5
Miglior risultato: 28° posto (SP dicembre 2024)
PASSLER Rebecca
Gare disputate: 3
Miglior risultato: 33° posto (SP dicembre 2022)
TRABUCCHI Beatrice
Gare disputate: 4
Miglior risultato: 30° posto (PU dicembre 2023)
Vanta presenze senza ingressi in zona punti anche Martina Trabucchi.
STAFFETTE, ULTIMI 5 PODI
2020 – NORVEGIA, Francia, Svezia
2021 – SVEZIA, Russia, Francia
2022 – FRANCIA, Svezia, Italia
2023 – NORVEGIA, Svezia, Francia
2024 – GERMANIA, Francia, Svezia
STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA
Vittorie
13 dicembre 2015 – (Vittozzi, Oberhofer, Sanfilippo, Wierer)
16 dicembre 2018 – (Vittozzi, Runggaldier, Wierer, Sanfilippo)
3° posto
11 dicembre 2022 – (Passler, Wierer, Comola, Vittozzi)