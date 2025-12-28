Ben Ainslie trova i soldi: arriva un super fondo, Athena sarà competitiva in America’s Cup! E Luna Rossa…

Ben Ainslie era alla disperata ricerca di fondi economici dopo la separazione da INEOS: uno dei più grandi velisti della storia non aveva fatto mistero di essere in difficoltà alla guida di Athena Racing, il Challenger of Record della America’s Cup. Il primo degli sfidanti di Team New Zealand nella prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo non navigava in ottime acque sotto il profilo finanziario, ma Babbo Natale ha portato in dote una borsa decisamente soddisfacente che dovrebbe permettere al sodalizio di essere davvero competitivo a Napoli nel 2027.

Cos’è cambiato nel giro di qualche giorno? Il ribattezzato Baronetto ha infatti ricevuto il supporto di Oakley Capital, un fondo di private equity paneuropeo. Un cospicuo foraggiamento è arrivato a sostegno di Athena Racing, anche se non se ne conosce l’esatta entità. Gli emolumenti serviranno a perfezionare lo scafo e ad allestire una sfida degna di questo nome ai detentori della Vecchia Brocca. Evidenziamo un aspetto non secondario: la quota di maggioranza della squadra passerà proprio a Oakley, fatto che potrebbe cambiare alcuni equilibri in seno alla formazione.

Ainslie è comunque molto soddisfatto e l’anno ormai alle porte servirà per trovare delle soluzioni ingegneristiche di primo piano e costruire uno scafo performante con cui provare a battere i Kiwi dopo aver perso la finale del 2024. Oakley è specializzata nei cosiddetti investimenti in mid-marketing, in particolar modo in ambito tecnologico: un loro movimento in Coppa America ha indubbiamente alla base degli studi in termini di profitto e non è banale.

Le avversarie dovranno temere Athena Racing, che al momento risulta l’unica sfidante ufficialmente iscritta. Gli punta a fronteggiare Team New Zealand dovrà presentare la propria domanda entro il 31 gennaio: si attendono Luna Rossa, Alinghi e K-Challenge, con qualche possibile novità all’orizzonte.

Ben Ainslie ha dichiarato: “Vorrei rendere omaggio a Peter Dubens e al team di Oakley Capital per il ruolo fondamentale che hanno svolto nell’aiutare Athena e gli altri team a dare forma a questa nuova partnership per l’America’s Cup. Con il supporto e l’esperienza di Oakley e attingendo alla prossima generazione di velisti con il nostro programma Athena Pathway, Athena è ben posizionata per contribuire a far crescere la Coppa in una delle proprietà sportive più iconiche e di successo commerciale al mondo“.