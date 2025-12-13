Ben Ainslie mette le mani avanti verso l’America’s Cup: “Non siamo al livello di Luna Rossa e New Zealand”

In attesa di scoprire nei prossimi mesi l’elenco completo degli sfidanti, Sir Ben Ainslie sta pianificando il percorso di avvicinamento verso la 38ma Coppa America in programma nel 2027 a Napoli. Il capo del Challenger of Record britannico ha parlato delle prospettive di Athena Pathway (dopo la rottura con Ineos) nell’ambito del podcast Performance People, condotto da sua moglie Georgie.

“Non è rimasto molto tempo. Saremo abbastanza competitivi per vincerla? Penso che abbiamo una possibilità. Gli ultimi 14 mesi sono stati difficili. Come sapere, abbiamo dovuto finanziare da soli senza lo sponsor principale. La cosa davvero fondamentale è che siamo riuscito a mantenere unito in gruppo tecnico di base“, ha dichiarato il 48enne inglese.

“Abbiamo lavorato su progetti e idee, pensando a come apporteranno le modifiche in base alle regole per la barca. Comunque non abbiamo certo operato al livello di Luna Rossa e di Emirates Team New Zealand. Abbiamo un ottimo pacchetto e un ottimo team dentro e fuori dall’acqua. Ci collocherei sicuramente nella categoria degli outsider, ma non direi che è impossibile vincere“, le parole di Ainslie sul confronto con i due team più attrezzati in vista dell’America’s Cup 2027.