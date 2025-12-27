Battaglia dei Sessi: Sabalenka-Kyrgios, quanta esibizione e quanto match?

La domanda che si aggira sul confronto definito come Battaglia dei Sessi (non certo la prima, presumibilmente neppure l’ultima) è sempre una: tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios quanto sarà match vero e quanto esibizione? La domanda è sempre da porsi e da considerare anche in virtù delle personalità in gioco.

Da una parte, è chiaro che Sabalenka dovrebbe prendere molto poco come esibizione e molto come match l’occasione che le si presenta in quel di Dubai. Del resto, parliamo della numero 1 del mondo che si mette in gioco. E lo fa anche dall’alto di una sua caratteristica particolare: da anni è noto che, secondo tutte le misurazioni, il suo dritto può viaggiare a delle velocità paragonabili a quelle dei colleghi maschi. E, spesso, anche più forte. Certo, non è una sola questione a fare il complessivo, ma questa è l’arma che le ha consentito di scalare le gerarchie nella WTA.

Dall’altra, se si sa qualcosa del Kyrgios degli ultimi anni, non è difficile intuire che per lui possa trattarsi più di un’esibizione che di un match, al netto del trattarla comunque in modo serio visto che ci sono anche dei signori ingaggi di mezzo. Da qualche tempo l’australiano è stato protagonista più fuori dal campo che dentro, e soprattutto più per le dichiarazioni che sono andate contro un po’ tutto e tutti, con primo obiettivo Jannik Sinner.

Le regole speciali sono parte del lato esibizione: un solo servizio (la prima, in pratica) a disposizione di Kyrgios, Sabalenka avrà invece a disposizione un campo più piccolo del 9% rispetto al normale, sulla base di studi che affermano come le donne si muovano in media più lentamente proprio del 9% rispetto agli uomini. I rettangoli del servizio, di conseguenza, saranno anch’essi modificati. Si gioca al meglio dei tre set, con il terzo che però è sostituito da un match tie-break ai 10 punti, stile doppio ATP-WTA.

Se è vero che questo è l’ennesimo capitolo di una questione che va avanti da tempo, è altrettanto vero che la storia ha spesso insegnato come questi episodi, in genere, siano stati trattati molto diversamente a seconda delle situazioni. Difficile dare un senso agonistico a questa sfida, più facile trovarlo in altro. Per sapere qualcosa di più sulle condizioni reali dei due protagonisti ci sarà, potenzialmente, da attendere qualche giorno quando i tornei, quelli veri, andranno in scena.