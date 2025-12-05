Basket
Baskonia-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming
Trasferta in terra spagnola per l’Olimpia Milano in Eurolega! Oggi venerdì 5 dicembre alle ore 20:30 i meneghini affrontano il Baskonia Vitoria-Gasteiz nella quattordicesima giornata della regular season 2025-2026.
L’EA7 Emporio Armani arriva al match odierno dopo il successo convincente della settimana scorsa contro il Maccabi Tel Aviv (88-102) con ‘Peppe’ Poeta subentrato come capo allenatore al dimissionario Ettore Messina, con i milanesi che hanno un record di 7-6. Un ritrovato Shavon Shields e il sempre efficace Armoni Brooks proveranno a trascinare ancora una volta i compagni, con Nico Mannion a dettare i ritmi di gioco.
Il Baskonia ‘italiano’ guidato in panchina da Paolo Galbati – alla prima esperienza in Eurolega – e in campo dal talento azzurro Matteo Spagnolo si presenta forte della vittoria importante in casa contro il Bayern Monaco (95-73), con la compagine iberica che sta provando a risalire la classifica trovandosi attualmente in sedicesima posizione con 4-9 di score. Sfida particolare per Timothè Luwawu-Cabarrot ex di turno, con Markus Howard capace di accendersi in qualsiasi momento.
Palla a due che verrà alzata questa sera alla Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz (Spagna) alle ore 20:30. Diretta TV affidata a Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. OA Sport vi fornirà invece la diretta Live testuale per aggiornarvi costantemente su quest’impegno in Eurolega dell’Olimpia Milano.
CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026 OGGI
Venerdì 5 dicembre
Ore 20:30 Baskonia Vitoria-Gasteiz-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)
PROGRAMMA BASKONIA-OLIMPIA MILANO EUROLEGA BASKET 2026 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)
Diretta streaming: SkyGO, Now TV
