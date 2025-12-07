Basket, vittoria sofferta per Milano contro Trento in Serie A

Domenica di grande basket quella completata da poco in Serie A con quattro partite valevoli per la decima giornata della regular season 2025-2026: ecco come sono andate, in attesa dei due posticipi (Cremona-Varese e Virtus Bologna-Tortona) in programma domani lunedì 8 dicembre.

APU OLD WILD WEST UDINE-GUERRI NAPOLI 78-71

Vittoria casalinga per l’APU Udine per 78-71 con la Guerri Napoli. I padroni di casa iniziano subito bene (27-21), con gli ospiti che reagiscono nel secondo quarto e si portano a -2 all’intervallo lungo (41-39). Nella ripresa Napoli mette anche la freccia (52-55) prima di subire un break di 8-0 per il 63-55 in favore di Udine alla terza sirena. Nella frazione conclusiva la Guerri tra la forza per pareggiare (69-69), ma l’APU non trema e trova l’allungo decisivo nel finale per il 78-71 con cui rispetta il fattore campo.

TOP SCORER

Udine: Christon 27, Benzdius 18, M. Alibegovic 11

Napoli: Flagg 18, Mitrou-Long 13, Caruso 11

UMANA REYER VENEZIA-ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ 101-95

L’Umana Reyer Venezia trova un successo al Taliercio contro l’Acqua San Bernardo Cantù per 101-95. Match a punteggio alto già nel primo quarto chiuso sul 36-26 per gli oro-granata, con Cantù che non riesce ad avvicinarsi abbastanza prima di rientrare negli spogliatoi (61-51). Nella terza frazione l’Umana torna a spingere sull’acceleratore e tocca anche il +21 (82-61), con i canturini che faticano ad avvicinarsi rimanendo lontani dopo 30’ (84-65). Nell’ultimo quarto la squadra di coach Brienza tira fuori l’orgoglio e prova a mettere pressione ai lagunari che non si scompongono, limitando il più possibile i danni per il 101-95 con cui la Reyer esulta di fronte al pubblico amico.

TOP SCORER

Venezia: Cole 19, Horton e Parks 12

Cantù: Sneex 24, Bortolani 21, Basile 18

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 94-90

Vittoria sofferta per l’Olimpia Milano, che all’Unipol Forum di Assago piega solo nel finale la resistenza della Dolomiti Energia Trentino per 94-90. L’EA7 Emporio Armani conserva un solo possesso pieno di vantaggio alla prima sirena (26-23), riuscendo però ad aumentare l’intensità nella frazione seguente toccando anche il +12 (50-38) con Trento che ricuce parzialmente il gap fino al -4 che chiude il primo tempo (52-48). Nel terzo quarto la partita rimane in equilibrio, con l’Aquila che addirittura trova la forza di mettere la freccia portandosi a +5 (68-73) sulla corazzata milanese. La frazione decisiva mantiene il match in discussione, con l’Olimpia che esce alla distanza e piazza la volata nel finale per il 94-90 con cui vince al debutto di ‘Peppe’ Poeta da capo allenatore in Serie A con Milano.

TOP SCORER

Milano: LeDay 22, A. Brooks 17, Nebo 15

Trento: Battle, Jones e Steward 16

NUTRIBULLET TREVISO-TRAPANI SHARK 82-89

Colpo esterno dei Trapani Shark sulla Nutribullet Treviso col punteggio di 82-89. La Nutribullet esce bene dai blocchi con un primo quarto da 26-19, con Trapani che nel secondo parziale aumenta notevolmente i giri del proprio motore e ribalta la partita andando a +8 dopo 20’ (39-47). Nel terzo parziale gli Shark provano a respingere gli assalti dei padroni di casa (55-65), con Treviso che rimane a -8 all’ultima pausa breve del match (61-69). Nei 10’ conclusivi Trapani tenta un nuovo allungo toccando nuovamente la doppia cifra di vantaggio (63-74), con Treviso che ha un ultimo sussulto per il -6 (77-83) ma non basta e cede per 82-89 agli Shark che tirano fuori l’orgoglio dopo la settimana ‘burrascosa’ a livello societario con la squadra guidata in panchina da coach Alex Latini.

TOP SCORER

Treviso: Olisevicius 20, Weber 19, Pinkins 17

Trapani: Ford 19, Eboua 14, Notae e Rossato 11