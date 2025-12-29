Basket, Virtus Bologna e Milano vincono i posticipi del 13° turno di Serie A

I due posticipi del lunedì sera hanno chiuso ufficialmente il programma della tredicesima e terzultima giornata del girone d’andata della regular season della Serie A 2025-2026 di basket maschile. Il Monday Night della LBA vedeva in campo anche le due squadre italiane di Eurolega, entrambe a caccia di punti preziosi per provare ad ottenere la miglior posizione possibile nel tabellone della Final Eight di Coppa Italia (basato sulla classifica di metà campionato).

Successo casalingo netto e mai in discussione per l’EA7 Emporio Armani Milano, che ha travolto la Vanoli Cremona per 91-74 centrando la quarta vittoria di fila nel torneo e agganciando la coppia formata da Venezia e Tortona in un gruppetto che va dal terzo al quinto posto con un bilancio di 9-4. MVP all’Allianz Cloud il solito Shavon Shields con 22 punti a referto, mentre tra le fila della squadra cremonese quattro giocatori sono andati in doppia cifra.

Partita in bilico fino all’ultimo minuto invece a Trieste, con la Virtus Olidata Bologna che l’ha spuntata nel finale per 74-66 grazie soprattutto alla giocata decisiva da quattro punti di Derrick Alston che ha portato i bianconeri sul +6 a 32″ dallo scadere. Le Vu Nere rispondono dunque a Brescia e restano in vetta alla classifica con un record di 11-2, facendo un altro passo avanti verso la testa di serie n.1 nelle Final Eight di Coppa Italia. Top scorer del match uno scatenato Matt Morgan da 19 punti, ma va evidenziata anche la buona prestazione dell’azzurro Saliou Niang con 12 punti (6/7 dal campo) e 6 rimbalzi.

Tutto ancora aperto nella volata per gli ultimi pass in ottica Final 8, con i triestini che vengono agganciati in settima piazza da Napoli (6-7) e dovranno difendersi nelle prossime due giornate da un gruppone di inseguitrici a 5-8 in cui figura anche Cremona.