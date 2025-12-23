Basket, un’affaticata Olimpia Milano viene sconfitta da Dubai in Eurolega

L’Olimpia Milano si ferma ancora in Eurolega e, dopo la stop contro il Fenerbahce, esce sconfitta anche nella sfida contro Dubai Basketball nel match valevole per il diciottesimo turno. Punteggio finale di 99-92 a favore della squadra di casa, sempre avanti nel punteggio già dalla prima frazione. I meneghini sono apparsi stanchi, complice anche la lontana trasferta, e non sono mai riusciti ad esprimere appieno il proprio livello, restando comunque sempre in scia agli avversari. Occasione persa per gli uomini di coach Poeta che incassano la nona sconfitta nel torneo. Top scorer del match Dwayne Bacon con 25 punti. Tra le fila dell’Olimpia il migliore è stato Josh Nebo (15 punti).

Primo quarto ad alta intensità con Kabengele che regala il primo +4 a Dubai. La squadra emiratina vola sul +6 prima che l’Olimpia reagisca con Shields. Dubai però mette più energia in campo e con un parziale di 10-0 si porta sul momentaneo +15. Milano si riavvicina con il solito Shields ma la squadra meneghina continua a fare fatica a trovare la via del canestro. Dopo 10′ il parziale recita 31-20 per Dubai.

Nel secondo quarto i milanesi si sbloccano con Nebo ma la tripla di Bacon riporta in doppia cifra il vantaggio degli avversari. A Brown risponde ancora Bacon ma l’Olimpia si rifà sotto con le triple di Ricci e del recuperato Brown (-2). Dubai conserva il suo vantaggio sfruttando nel migliore dei modi i tiri liberi ma Milano sembra essere definitivamente entrata in partita e non molla la presa; nel finale alla tripla di Brooks risponde dall’arco il solito Bacon. All’intervallo Dubai è ancora davanti per 56-49.

Nella ripresa la rimonta dell’Olimpia prosegue ma la squadra di casa risponde prima con l’ex Virtus Abass e poi con Petrusev per il nuovo +8. La tripla di Shields scuota Milano che con Ellis e LeDay si riporta sul -3. I quattro punti consecutivi di Booker valgono il -1 prima della risposta in lunetta di Prepelic. Il punto a punto dei secondi finali si conclude con i liberi di Booker. A 10′ dalla fine il punteggio recita 72-71 per la squadra degli Emirati Arabi.

Nel quarto finale va in scena un continuo gioco di parziali. Prima il 5-0 di Dubai che vale il +7, poi la reazione dei meneghini che ritornano ancora una volta in partita (-5). Il lavoro offensivo di Nebo tiene a galla l’Olimpia che però continua a concedere troppi canestri agli avversari. A Wright risponde Brooks da tre e Milano si riporta a -4. Nel momento decisivo, a 3’30” dalla sirena, Dubai però sfrutta gli errori dell’Olimpia e piazza un parziale di 4-0 che vale il nuovo +8. Guduric tiene vive le speranze milanesi ma la squadra emiratina vola sul +10 grazie ai liberi ad 1′ dalla fine. Nel finale c’è spazio per un’altra tripla di Guduric ed i liberi di un instancabile Wright. Punteggio finale di 99-92 e secondo ko consecutivo per Milano in Eurolega.