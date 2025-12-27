Basket
Basket, Udine sbanca Trento nell’anticipo della tredicesima giornata
Colpo esterno della Apu Old Wild West Udine nella tredicesima giornata. La squadra di coach Vertemati sbanca il campo della Dolomiti Energia Trento per 82-75 e continua a tenere vivo il sogno di qualificarsi alle Final Eight di Coppa Italia, raggiungendo proprio in classifica a dieci punti la stessa Dolomiti.
Una Udine trascinata da uno scatenato Eimantas Bendzius, che ha messo a referto 23 punti. In doppia cifra per gli ospiti anche il solo Semaj Christon, che ha messo a referto 10 punti con 6 assist. A Trento non sono bastati i 18 punti di Jordan Bayehe e i 13 di DJ Steward e Khalif Battle.
Ottima partenza degli ospiti guidati dai canestri di Bendzius e Mekowulu (6-13). Trento prova a reagire, ma il finale di quarto è ancora tutto di marca degli ospiti che chiudono avanti alla prima sirena sul +6 (15-21). La Dolomiti torna ad un solo possesso di distanza, ma ancora Bendzius mette la tripla del +10 (22-32). Calzavara e Brewton portano Udine anche sul +16, con gli ospiti che chiudono poi avanti all’intervallo per 45-31.
Al rientro dalla pausa lunga il copione della partita non cambia, con Udine sempre in pieno controllo e che mantiene il vantaggio oltre la doppia cifra comodamente. Hassan e Steward, però, costruiscono un parziale sul finale di quarto e Trento si presenta sotto di sette punti negli ultimi dieci minuti (51-58). Udine replica in avvio di ultimo quarto con Christon che mette i liberi del +11 (58-69). La Dolomiti, però, torna ancora sotto e Jones firma il -1 a due minuti dalla fine (71-72). Bendzius fa +5, poi Trento accorcia ancora e poi Battle spreca malamente l’occasione del pareggio. Nel finale Udine è glaciale e Mekowulu vola a schiacciare il +7 (75-82) con cui si chiude il match.
IL TABELLINO DELLA PARTITA
DOLOMITI ENERGIA TRENTO – APU OLD WILD WEST UDINE 75-82 (15-21, 16-24, 20-13, 24-24)
Trento: Steward 13, Jones 9, Niang, Jogela 3, Forray, Airhienbuwa, Aldridge 11, Jakimovski 3, Bayehe 18, Fall, Hassan 5, Battle 13
Udine: Christon 10, Alibegovic 7, Spencer 8, Pavan, Mekowulu, Da Ros, Bendzius 23, Brewton 4, Dawkins 8, Calzavara 6, Mizerniuk, Ikangi 8