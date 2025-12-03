Basket: Udine perde Hickey, positivo all’antidoping

Nella mattina è stata resa nota una notizia che ha indubbiamente creato diversi grattacapi in seno all’APU Old Wild West Udine. Anthony Hickey, infatti, è risultato positivo a un controllo antidoping: lo comunica la stessa società friulana attraverso un comunicato rilasciato su tutte le proprie piattaforme in rete.

Così il club: “Amici Pallacanestro Udinese SPA comunica che in data 2 dicembre 2025 il giocatore Anthony Hickey ha ricevuto, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, un provvedimento di sospensione cautelare a seguito dell’esito avverso alle analisi effettuate in data 8 novembre 2025, che hanno riscontrato la presenza di Hydrochlorothiazide and its degradation products: Chlorothiazide and ABC (4-amino-6-chloro-1,3-benzenedisulphonamide), sostanza inserita nella lista Wada nella categoria S5 DIURETICS and Masking Agents.

La Società prende atto dei provvedimenti assunti dagli organi competenti, cui assicura piena collaborazione, nel rispetto dei regolamenti sportivi e dei principi in materia, coerentemente con i valori di correttezza, integrità e trasparenza che da sempre contraddistinguono il proprio operato. La Società confida che il procedimento possa chiarire rapidamente ogni aspetto della vicenda.

Infine, rispetto allo specifico tema, la Società manterrà il silenzio stampa. Non saranno rilasciate ulteriori dichiarazioni fino alla conclusione del procedimento, per rispetto nei confronti delle autorità e del tesserato“.

Hickey, fino a questo momento, viaggiava a una media di 15,7 punti e 5,6 assist a gara. I diuretici sono da tempo nelle liste WADA perché la loro usuale funzione, qualora l’utilizzo sia malevolo, è quella di coprire altre sostanze che possono esser state assunte. Quello utilizzato dal classe 1992 di Hopkinsville è un diuretico che si utilizza per l’ipertensione. Ci saranno tre giorni per poter chiedere le controanalisi. La data del controllo cade esattamente a metà tra le partite contro Umana Reyer Venezia (6a giornata) e Acqua S.Bernardo Cantù (8a gionata).