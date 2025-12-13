Basket, Trieste e Trento fanno festa negli anticipi dell’undicesima giornata di Serie A

L’undicesima giornata della Serie A di basket si apre con due anticipi davvero infuocati. La Pallacanestro Trieste trionfa in casa dopo un tempo supplementare per 92-82, aprendo ulteriormente la crisi infinita della Unahotels Reggio Emilia. Altro successo casalingo quella della Dolomiti Energia Trento, che supera 96-90 la Reyer Venezia al termine di un altro match dal finale palpitante.

Trieste si prende due punti quasi totalmente isperati a 30 secondi dalla fine dell’ultimo quarto. Succede di tutto con la tripla di Uthoff del -2, poi la rubata sulla rimessa di Ramsey, che pareggia dalla lunetta. Reggio Emilia, però, ha ancora una chance per vincere e Toscano-Anderson (16 punti, 10 rimbalzi e 6 assist) tira fuori una stoppata clamorosa su Caupain (25 punti per lui alla fine) proprio sulla sirena. Nel supplementare ancora l’ex Warriors e Jeff Brooks firmano l’allungo decisivo, con Reggio Emilia che non ha più la forza di reagire. Trieste vince 92-82 trova due punti fondamentali in chiave Final Eight, mentre Reggio Emilia prosegue il suo incubo con l’ottava sconfitta consecutiva.

Un super finale anche tra Dolomiti e Reyer. Alla fine fa festa Trento, che rimonta il -15 di inizio terzo quarto e poi riesce a prendersi un successo importantissimo, che la tiene pienamente in corsa per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Il 35-17 della Reyer nel secondo quarto, viene completamente ribaltato da un altro 35-17 nel terzo quarto dei padroni di casa. Nell’ultimo quarto Trento perde i suoi due migliori giocatori Dj Steward (19 punti) e Devante’ Jones (15), ma scappa sul +8. Venezia, però, rimonta e si arriva punto a punto negli ultimi possessi. Decisivo un canestro di Khalif Battle e poi Venezia manca per tre volte l’azione del pari, mettendo fine alla striscia di sei successi consecutivi.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

PALLACANESTRO TRIESTE – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 92-82 d.t.s (16-24, 21-19, 20-19, 18-13, 17-7)

Trieste: Toscano-Anderson 16, Ross 14, Deangeli, Uthoff 12, Ruzzier 7, Sissoko 5, Candussi 4, Iannuzzi, Brown 5, Brooks 4, Moretti, Ramsey 25

Reggio Emilia: Barford 9, Thor 6, Woldetensae 6, Mainini, Caupain 25, Williams 7, Uglietti 7, Carboni, Severini 3, Echenique 7, Vitali 8, Cheatham 4

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – UMANA REYER VENEZIA 96-90 (20-17, 17-33, 33-17, 26-23)

Trento: Steward 19, Jones 15, Niang 3, Jogela 16, Forray, Airhienbuwa 2, Aldridge 8, Jakimovski 11, Bayehe 7, Fall, Hassan, Battle 15

Venezia: Tessitori 10, Cole 12, Horton 4, Laver, De Nicolao 3, Candi 4, Bowman 9, Wheatle 6, Nikolic 4, Parks 15, Wiltjer 17, Valentine 6