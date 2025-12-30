Basket: Trento vince ancora in EuroCup, battuti i London Lions

L’Aquila Trento non sbaglia e conquista la quarta vittoria consecutiva in EuroCup 2025-2026. La squadra trentina è riuscita a superare in casa i britannici di London Lions con il punteggio di 85-73, conservando il quinto posto nel Gruppo B in attesa delle prossime sfide. Il match, equilibrato nel primo tempo, ha preso la via di Trento solo nella ripresa, con un DeVante Jones top scorer con 33 punti.

Inizio di partita equilibrato fino al 7-7 siglato da Bayehe. Poi però sono i londinesi a siglare un parziale di 0-5 grazie a Reynolds e Mikesell. La tripla di Williams porta il vantaggio ospite sul +7 prima della risposta di Jogela con i liberi. A Jones nel finale risponde Phillip. Dopo 10′ il parziale recita 13-18 per i London Lions.

Nel secondo quarto i britannici volano subito sul +9 con Williams ma Steward, Jones e la tripla di Jagela riportano Trento sul -2. La tripla di Aldridge vale il momentaneo sorpasso ma gli ospiti pareggiano subito con Price. Ne nasce un continuo testa a testa, spezzato solo dal canestro di Niang che vale il +3 dell’Aquila. Nel finale il canestro di Phillip rimanda in avanti i Lions, 37-38 all’intervallo lungo.

Nella ripresa, Trento sigla un parziale di 9-0 che vale il +8 prima che Williams rompa il digiuno degli ospiti. I Lions si riavvicinano sul -2 con sei punti consecutivi del solito Reynlods ma l’Aquila conserva il vantaggio con Hassan. Nel finale ai britannici risponde dalla lunetta Battle. A 10′ dal termine Trento è avanti per 63-56.

Nel quarto finale a Williams risponde Jones con quattro punti in fila che valgono il nuovo +9. Il vantaggio della squadra italiana si allunga e con Steward e Jogela tocca il momentaneo +13. Williams risponde con la tripla (-10) ma la risposta di Battle dall’arco vale il +15 a 4’33” dal termine. Uno scatenato Williams cerca di riportare sotto i britannici ma i padroni di casa conservano il vantaggio con Aldridge. Ai liberi di Reynlods rispondono quelli di Jones ed il match si conclude per 85-73 per Trento.