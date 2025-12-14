Basket, Serie A: Trapani vince senza allenatore e Tortona dopo due overtime

Si sta concludendo l’undicesima giornata del massimo campionato italiano di basket e con Milano e Bologna ancora impegnate nel big match del weekend, e dopo le vittorie di Trieste e Trento negli anticipi di ieri, vediamo cosa è successo nel pomeriggio a spicchi italiano.

TRAPANI SHARK – APU OLD WILD WEST UDINE 91-73

Un Trapani di fatto senza allenatore (Latini in tribuna e Petrucelli coach in campo) soffre un quarto contro Udine – chiudendo sul 20-20 – ma poi si sblocca e già nel secondo parziale scappa via andando al riposo sul +13. Match che i siciliani chiudono virtualmente nel terzo quarto, dove vanno all’ultimo stop in vantaggio di 18 punti. Prova Udine a dare una scossa nell’ultimo parziale, ricuce fino al -10, ma Trapani regge l’urto e si impone 91-73, con 16 punti di JD Notae, top scorer del match, mentre per Udine ci sono i 15 punti di Andrea Calzavara.

BERTRAM DERTHONA TORTONA – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 118-113 (O.T.)

Parte subito forte la squadra di casa, con Tortona che fin dal primo quarto detta il ritmo della partita, allunga, obbliga Sassari a inseguire e il primo quarto si chiude con i piemontesi sul +12. Prova a restare agganciata al match la squadra sarda, ma Tortona controlla senza difficoltà un secondo quarto che vede un parziale più equilibrato, ma che manda i padroni di casa al riposo in vantaggio di 15 punti. Tortona sembra poter controllare il vantaggio e nel terzo quarto Sassari dà segni di ripresa, ma alla fine rosicchia cinque punti, restando in doppia cifra di svantaggio. Ma il trend è favorevole agli ospiti, che nell’ultimo parziale alzano la qualità difensiva, ma soprattutto continuano a segnare, passano addirittura in vantaggio e, alla fine, un canestro di Riccardo Visconti manda le squadre ai supplementari. Overtime equilibratissimo, dove si segna poco, e una tripla di Baldasso impatta di nuovo il match a 18” dalla fine e si va al secondo supplementare. Ora si gioca molto sull’indisciplina, sui liberi segnati o sbagliati, ma è una nuova tripla di Baldasso a rilanciare Tortona sul +4. Pullen riavvicina Sassari, ma poi Vital segna i liberi della vittoria per Tortona che si impone 118-113, con 34 punti di Christian Vital e 30 punti di Tommaso Baldasso.

GERMANI BRESCIA – OPENJOBMETIS VARESE 102-94

Vola nei primi dieci minuti la Germani Brescia, che sospinta dai canestri di Ivanovic e Burnell (8 punti a testa nel primo quarto) non dà scampo a Varese e chiude il primo parziale in vantaggio di 11 punti. Ma non è finita, perché la squadra ospite non demorde e nel secondo parziale è Varese a fare la partita, soprattutto da un punto di vista offensivo, e con un parziale di +8 finale manda le squadre al riposo con Brescia che ha solo un possesso pieno di vantaggio. Torna a spingere, però, la Germani nel secondo tempo e, seppur meno dominante rispetto ai primi dieci minuti, riesce a riallungare e chiudere il terzo parziale sul +10. Un parziale di 7-0 a inizio quarto quarto, però, chiude i giochi e Brescia può controllare il match e vincere 102-94, con 23 punti di Amedeo Della Valle, top scorer di giornata, e 21 di Nikola Ivanovic.

GUERRI NAPOLI – VANOLI BASKET CREMONA 102-76

A Napoli va in scena un primo quarto scandito dall’equilibrio, con gli ospiti che partono meglio, ma poi devono inseguire una squadra partenopea in buona forma. Si risponde colpo su colpo, si evitano fughe e il primo parziale si chiude con Napoli sul +3. Ben diversa la musica nel secondo parziale, dove Cremona si blocca in attacco, non trova soluzioni per andare a canestro, mentre Napoli non rallenta – anzi – e due triple poco dopo metà quarto valgono il +14. Continua a correre la squadra di casa, che scavalla quota 50 punti in un tempo, e va al riposo sul +19. La ripresa, dunque, è una lunga attesa con i campani che devono solo gestire l’ampio vantaggio e, così, alla fine Napoli vince 102-76, con Savion Flagg top scorer con 21 punti.

NUTRIBULLET TREVISO BASKET – ACQUA S.BENEDETTO CANTÙ 86-81

Buon avvio di Cantù, che nel primo quarto si mette nel ruolo di lepre, tocca anche il +7 di vantaggio, si fa rimontare da Treviso e alla fine di 10 minuti di buona fattura va al primo stop sul +4. Treviso non si scoraggia, conscio della necessità assoluta di trovare un successo, e nel secondo quarto cambia registro, sia in difesa sia in attacco, e con un secondo parziale di qualità va al riposo in vantaggio di 4 punti. Si segna pochissimo nella prima metà del terzo quarto, non si spezza l’equilibrio e con un parziale di 12-13 si va all’ultimo stop con Treviso avanti di 3 punti. Parte forte Treviso a inizio quarto quarto, provando a spezzare l’equilibrio, ma risponde la squadra lombarda, anche se i veneti restano avanti. Scappa via Treviso nel finale e alla fine vince 86-81, con 21 punti per Briante Weber.