Basket, Serie A: Brescia colpisce a Reggio Emilia, Sassari si ridesta e batte Trieste

Due anticipi per la 10a giornata di Serie A 2025-2026, che va ad aprirsi sotto un segno abbastanza interessante. Sassari riesce a rimettersi in marcia con la terza vittoria della stagione, mentre Brescia mette insieme una performance di sostanza a Reggio Emilia per rimanere, almeno per due notti, da sola in testa alla classifica.

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-PALLACANESTRO TRIESTE 85-80

La Dinamo vince una partita di quelle lottate e anche vitali, che la toglie dal gruppo a quota 4 punti in classifica. Primo quarto a livelli spettacolari per i padroni di casa, soprattutto nella seconda metà. Anzi, dal 13-13. Mashall e Pullen spingono sempre più forte in questa fase, che porta Sassari sul 30-17 dopo 10′ dopo che già Johnson si era fatto particolarmente sentire. Nel secondo periodo i giuliani, dopo una fase di assestamento, riprendono quota grazie ai tanti canestri di Toscano-Anderson e Ramsey, i veri protagonisti del club ospite assieme a Brown. All’intervallo, così, è 44-37.

Si ricomincia con Ramsey e Brown che accelerano, in mezzo la poderosa schiacciata di McGlynn. C’è anche un problema a un canestro che ferma tutto per dieci minuti, poi si riparte e continua la lotta McGlynn-Ramsey, con il primo che riesce a portare Sassari sul +12 (60-48). A questo punto il distacco non varia più fino alla conclusione del periodo, dunque a 10′ dal termine è 69-58. Trieste, però, non è squadra che si fa intimorire da questo svantaggio, confonde le acque e, se è vero che segna poco, è anche vero che non fa segnare il Banco. Marshall e Ramsey duellano, poi quando tutto sembra chiuso arriva una fiammata post-quinto fallo di Sissoko: Johnson, Ruzzier, Toscano-Anderson ed è 81-77. I giuliani, però, non approfittano, la giostra dei liberi dice 85-80 Sassari.

TOP SCORER

SASSARI – Marshall 23, Johnson 17, McGlynn e Buie 14

TRIESTE – Ramsey 15, Brown e Toscano-Anderson 15

UNA HOTELS REGGIO EMILIA-GERMANI BRESCIA 87-93

Rimane attiva la crisi della squadra reggiana, mentre i lombardi continuano a tenersi la vetta della graduatoria in attesa del lunedì della Virtus Bologna. Inizio senza equilibrio, nel senso che Brescia in 4 minuti è spinta dal duo Della Valle-Bilan prima sullo 0-7 e poi sul 6-17. Da qui Reggio Emilia inizia a farsi sentire con Barford e Caupain, oltre a Thor che è davvero un fattore in difesa. In breve arriva la possibilità del sorpasso, che opera Woldetensae da tre per il 23-20; ancora Thor stoppa Cournooh poco più in là ed è 29-25 dopo 10′. I padroni di casa vanno fin sul +7 con Williams, ma pian piano la Germani rientra e arriva il pari di Mobio da tre a metà periodo prima del sorpasso di Ivanovic. Arriva così una lotta molto dura al termine della quale un minimo margine Brescia lo mantiene: 46-51 con un po’ di Massinburg.

Le cose per certa misura non variano al ritorno in campo, ma dal 50-55 arriva un parziale di 0-8 per gli ospiti che vengono spinti da Ndour sui due lati del campo e da Ivanovic da oltre l’arco. Dal 50-63 l’Una Hotels si rialza con attenzione e qualche palla rubata, nonché con Echenique che decide di entrare nel match. 66-71 a 10′ dalla fine, e si capisce che sarà lotta fino alla conclusione. Reggio Emilia trova i punti del pari con Barford (71-71), Cournooh risponde da tre e il vantaggio rimane tra uno e cinque punti a favore dei biancoblu. Uglietti esce per cinque falli, Thor accorcia sul 78-82, ma c’è tecnico a Priftis che protesta per un fallo di Williams. Con liberi e tripla Bilan spedisce Brescia sul 78-86, un divario che Reggio Emilia quasi ricuce ancora una volta con un super Williams, ma sull’84-86 Burnell piazza la tripla decisiva e sugli sviluppi Williams sbaglia e poi commette il quinto fallo che sa di fine. Si chiude sull’87-93.

TOP SCORER

REGGIO EMILIA – Thor 20, Barford e Caupain 14

BRESCIA – Ivanovic 20, Bilan 18, Della Valle 15