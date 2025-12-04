Basket, pesante vittoria di Trento in Eurocup. La Dolomiti sbanca Ulm segnando 100 punti

Vittoria importantissima della Dolomiti Energia Trento nella nona giornata dell’EuroCup 2025/2026. La squadra di coach Cancellieri ha vinto in trasferta contro i tedeschi del Ratiopharm Ulm per 100-87 e ha raggiunto proprio gli avversari in classifica, passando davanti al sesto posto visto che è in vantaggio negli scontri diretti (due successi per Trento). Con questo successo la Dolomiti tiene vivissima la speranza di accedere al turno successivo e conferma di aver allontanato la crisi delle scorse settimane, che avevano anche messo a rischio la panchina di Cancellieri.

I migliori marcatori di Trento sono stati Devante Jones e Jordan Bayehe, entrambi con 19 punti a referto. Importantissime anche le prestazioni di DJ Steward (18 punti) e di Andrej Jakimovski, che ha sfiorato la doppia doppia con 13 punti e 9 rimbalzi. Alla squadra tedesca non sono bastati i 21 punti di Nelson Weidemann e i 20 di Mark Smith.

Subito un buon avvio di partita da parte di Trento (11-6), ma alla prima sirena il vantaggio della Dolomiti è solo di due punti (24-22). L’equilibrio prosegue anche nei secondi dieci minuti, con un continuo botta e risposta da una parte all’altra. All‘intervallo i tedeschi sono avanti 46-45.

Al rientro dalla pausa lunga si prosegue sul filo dell’equilibrio, ma la Dolomiti alza i giri in attacco. Trento costruisce un primo break, ma è sul finale di quarto che arriva il parziale decisivo per la Dolomiti, che tocca anche la doppia cifra di vantaggio e si presenta negli ultimi dieci minuti avanti 73-64. Nell’ultimo quarto Trento risponde ad ogni assalto della formazione di casa e va a chiudere con merito 100-87.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

RATIOPHARM ULM – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 87-100 (22-24, 24-21, 18-28, 23-27)

Ulm: Weidemann 21, Schoormann, Diakite 2, Jensen 10, Osborne 1, Faye, Smith 20, Simon 13, Anigbata 10, Garavaglia 2, Sengfelder 8, Milicic

Trento: Steward 18, Jones 19, Niang, Jogela 12, Forray, Airhienbuwa, Mawugbe 2, Aldridge 6, Jakimovski 13, Bayehe 19, Hassan 2, Battle 9