Basket, Peppe Poeta: “Guduric, Nebo e Lorenzo Brown protagonisti di una vittoria importantissima”

MILANO – Una vittoria pesante. L’Olimpia Milano va a segno in Eurolega nella prima partita disputata all’Allianz Cloud (il vecchio Palalido) battendo 89-82 il Real Madrid. La formazione di Peppe Poeta ha superato con pieno merito i “Blancos” di Sergio Scariolo in una gara che ha consentito alle “Scarpette Rosse” di arrivare a 9 vittorie, a fronte di 7 sconfitte, in 16 partite di Eurolega. Queste le dichiarazioni dei due allenatori in conferenza stampa, al termine della gara.

Sergio Scariolo (Real Madrid): “Congratulazioni all’Olimpia Milano per la vittoria: una squadra di alto livello con giocatori di grande qualità, come si è visto nelle ultime uscite. Abbiamo giocato il terzo e il quarto periodo praticamente alla pari, mentre il secondo quarto è stato terribile. Quando siamo rientrati ci è mancato qualcosa per agganciare la gara, anche perché i punti da recuperare erano tanti. Dobbiamo imparare da questa sconfitta, venivamo da tante vittorie ma quando sei in striscia vuoi continuare a vincere. Ora serve resettare, questa è una competizione lunghissima e fra due giorni dobbiamo essere nuovamente in campo. Un po’ di pancia piena stasera? Probabilmente si, ma non dovrebbe essere così. Il piano di gioco? Abbiamo fatto quello che ci aspettavamo, ma le percentuali di tiro sono state troppo basse, sappiamo di non essere una squadra di tiratori incredibili da tre: dobbiamo migliorare ancora di più per trovare armi per questo, anche con i tiri da sotto”.

Peppe Poeta (Olimpia Milano): “E’ una vittoria importantissima: sono felicissimo. Continuiamo a trovare giocatori che possono diventare protagonisti. Una menzione speciale per lo staff medico: stanno facendo un lavoro straordinario. Oggi le prestazioni di Guduric e Nebo e il ritorno di Lorenzo Brown sono state straordinarie. Guduric è un giocatore incredibile: non ero preoccupato anche quando non era al 100%, è molto intelligente e può darci tantissimo. Faccio i complimenti ai nostri lunghi per come hanno limitato Tavares. Shields? Sta facendo delle partite mature”.

“All’inizio, quando ci siamo trovati sotto di diversi punti, siamo stati bravi a non andare nel panico. L’Eurolega è così: giochi contro grandi squadre che a un certo punto ti fanno canestro e tu ne fai un po’ meno. Continuare a macinare gioco dev’essere la nostra forza, anche nei momenti difficili”.

Giocare all’Allianz Cloud: “Il campo è bello. E’ una “bomboniera”: il pubblico ci ha dato un grande contrinbuto. Li ringrazio, speriamo sia di buon auspicio per tutte le partite che faremo qui”.

L’Olimpia Milano tornerà in campo giovedì 18 dicembre, sempre in Eurolega sempre in casa, affrontando i turchi del Fenerbahce.