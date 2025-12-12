Basket, Milano-Bologna il big match dell’undicesima giornata di Serie A

Si disputa questo weekend l’undicesima giornata del massimo campionato italiano di basket e sarà un lungo fine settimana che si chiuderà domenica sera, quando all’Unipol Forum di Assago si disputerà il big match di giornata tra Milano e Bologna. Ma sono diverse le sfide da non perdere.

Si inizia sabato nel tardo pomeriggio, quando a Trieste arriva Reggio Emilia, due squadre chiamate a trovare due punti fondamentali. Per i padroni di casa per continuare la corsa in zona playoff, mentre per gli emiliani l’obbligo di risalire una china si fa sempre più pericolosa. Sempre sabato si gioca il derby del Triveneto tra Trento e Venezia. Gli ospiti sono una delle più belle realtà di inizio stagione, sono terzi in classifica, mentre i padroni di casa stanno faticando e sono a caccia di punti per rientrare in zona playoff.

Domenica a pranzo, invece, si vola in Sicilia, dove i Trapani Shark ospitano la neopromossa Udine. Nonostante il caos societario e gli addii i siciliani stanno correndo sia in Italia sia in Europa, mentre i friulani si stanno dimostrando una solida realtà del campionato e vogliono allontanarsi sempre più dalla zona pericolosa. Altra bella sorpresa è Tortona, che cerca la vittoria ospitando Sassari, con i sardi che stanno vivendo sino a qui una stagione di alti e bassi.

Derby lombardo per la prima della classe, con Brescia che ospita Varese in un classico che vede i vicecampioni d’Italia puntare a restare in vetta, mentre agli ospiti servono punti per non venir risucchiati in zona retrocessione. Un’altra bella realtà lombarda, Cremona, va a fare visita a Napoli, in quello che è uno scontro diretto tra due squadre a caccia di un posto ai playoff. Scontro diretto, ma per la salvezza, a Treviso, dove arriva Cantù e dove sono i padroni di casa – fermi a quota 2 punti – a essere spalle al muro.

Ma, come detto, l’attenzione è tutta rivolta all’Unipol Forum di Assago, dove domenica sera alle ore 20 ci sarà la sfida dal sapore di Eurolega tra l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna. In campionato sono gli emiliani a correre – con un solo ko sin qui subito – mentre i ragazzi di Peppe Poeta hanno zoppicato di più e devono vincere per avvicinare la vetta della classifica.