Basket, l’Olimpia Milano soffre fino alla fine ma batte Cantù nell’anticipo di Serie A

L’Olimpia Milano soffre fino alla fine ma riesce a battere Cantù nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A 2025-2026. I meneghini non sbagliano e dopo il successo contro la Virtus Bologna, ottengono un’altra vittoria fondamentale per iniziare la risalita in classifica. Punteggio finale di 89-94 e terzo successo di fila in campionato per l’Olimpia, grazie anche ad un Josh Nebo da 22 punti decisivo in tutte e due le metà campo (12 rimbalzi).

Inizio forte di Milano che parte con i canestri di Ellis e la tripla di LeDay (0-7). Bortolani mette a referto i primi punti di Cantù ma è ancora LeDay, assistito da Nebo, a dare il +9 agli ospiti. I padroni di casa rispondono però con la tripla di Moraschini ed il canestro di Bortolani che dimezza lo svantaggio. Con il contropiede di Sneed, Cantù arriva sul -5 ma l’Olimpia riallunga con Shields e la tripla di Guduric (+7). Alla tripla di Ricci rispondono Basile e Ajayi (-6) ma i meneghini conservano il vantaggio a fine quarto. Punteggio di 22-29 per Milano dopo 10′.

Il secondo quarto si apre con il canestro di Green e la risposta di Brooks. Poi tocca a Ricci segnare da tre ma Cantù non molla ed infila la tripla firmata da Green (-7). È ancora sfida dall’arco, a Brooks risponde questa volta Basile e Mannion sigla il +9. De Nicolao punisce in contropiede e con Bortolani i padroni casa si riportano sul -4 virtuale. L’Olimpia però torna a segnare dopo il timeout con Nebo e Brooks (+8) prima che i brianzoli si riavvicinino con il solito Green (-5). Nel finale, i meneghini restano avanti sfruttando nel migliore dei modi i tiri liberi. 47-54 il punteggio all’intervallo.

Nella ripresa Milano parte con quattro punti consecutivi prima che Bortolani e la tripla di Gilyard porti a -4 Cantù. È Bortolani a reggere la pressione dell’Olimpia infilando due preziose triple ma gli ospiti sono abili ad allungare ancora con Nebo (+6). Gylard accorcia ancora da tre e Green riporta i padroni di casa a -3. Nel finale le squadre segnano solo in lunetta prima che i quattro punti di Green regalino il vantaggio a Cantù sulla sirena. A 10′ dalla fine il punteggio recita 70-69 per i brianzoli.

L’ultimo quarto si apre con i quattro punti di Nebo e la tripla di Guduric per il +7 Olimpia. Ballo segna i primi punti nel quarto di Cantù ma Milano resta avanti con la tripla di Ricci (+8). Nebo e Shields alzano il ritmo ed a 4’25” dalla sirena gli uomini di coach Poeta vanno avanti di 10 lunghezze. I padroni di casa però non mollano e si riportano sotto con la tripla del solito Bortolani e l’appoggio di Basile (-3). Guduric segna due punti fondamentali all’uscita del timeout ma con i liberi di Gilyard, Cantù arriva a -1 a 43″ dalla fine. Sneed perde la palla che poteva valere il sorpasso ed i liberi di Guduric mettono il punto esclamativo sulla partita. L’Olimpia spende il fallo, Green fa 0/2 in lunetta e Guduric segna l’ultimo libero. 89-94 il punteggio finale e terza vittoria consecutiva per Milano.