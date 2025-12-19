Basket, la Virtus Bologna sfiora l’impresa ma cede in volata a Belgrado con la Stella Rossa

La Virtus Bologna sfiora un clamoroso back-to-back a Belgrado e, dopo aver travolto il Partizan, perde in volata contro la Stella Rossa per 90-89 nella diciassettesima giornata di regular season dell’Eurolega 2025-2026 di basket. I ragazzi di Dusko Ivanovic incassano così la nona sconfitta stagionale nella competizione e restano appena fuori dalla zona play-in con un record di 8-9, mentre la squadra serba torna a sorridere dopo tre ko di fila in Europa e restano nel gruppone delle migliori con 10-7.

Avvio di partita abbastanza equilibrato e senza grandi parziali almeno fino al 12-13, quando la Stella Rossa prova il primo allungo di serata con un 9-0 in poco più di due minuti chiudendo la frazione inaugurale avanti 23-15 grazie ad un ispirato Butler. Izundu porta i padroni di casa al massimo vantaggio sul +10 (25-15), poi arriva la reazione della Virtus che si riporta progressivamente a contatto agganciando i serbi a metà quarto sul 30-30 con Diouf e mettendo la testa avanti sul 32-33 con il 3/3 ai liberi di Edwards. Crvena Zvezda che torna nuovamente a +5, ma nell’ultimo minuto le triple di Vildoza e Akele regalano alle Vu Nere il vantaggio (45-46) alla pausa lunga.

Il testa a testa tra bianconeri e biancorossi prosegue anche nel terzo periodo, ma Bologna prova a gelare il tifo casalingo con un filotto di tre triple consecutive che vale il +5 sul 57-62 al 25′. La Stella Rossa però non lascia scappare via la Virtus ed impatta a quota 70 prima degli ultimi decisivi dieci minuti di gioco. La sfida resta in perfetta parità sul 76-76 fino al time-out televisivo che precede di fatto un mini-supplementare di 4’54”.

La Crvena Zvezda allunga sul +5 (86-81) a due minuti dalla fine, ma Edwards trova due giocate da tre punti (un 2+1 ed una tripla pazzesca) e Vildoza mette a referto i due liberi dell’88-89 Virtus a 32″ dallo scadere. Butler piazza il rocambolesco lay-up del controsorpasso sul 90-89 ai -20″, mentre l’ultimo tiro da lontano di Edwards si spegne sul ferro sancendo la sconfitta degli emiliani.

A Bologna non basta un Carsen Edwards da 29 punti con 4/10 da tre e 7/8 ai liberi, oltre ad un ottimo Luca Vildoza (ex di serata) capace di segnare 16 punti con 4/6 dall’arco e 9 assist. Fondamentali per la vittoria della Stella Rossa i 21+10 assist di un brillante Miller-McIntyre (in difficoltà solo in lunetta con 1/6 ai liberi) ed i 20 punti di Jordan Nwora