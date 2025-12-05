Basket
Basket, la Virtus Bologna ospita Derthona nel decimo turno in Serie A. L’Olimpia Milano alle prese con Trento
Dopo lo stop dedicato alle nazionali, la Serie A di basket 2025-2026 è pronta a tornare in campo per affrontare la decima giornata del campionato. La situazione vede in testa alla classifica la Virtus Bologna e la Germani Brescia, appaiate a quota 16. Molto più indietro l’Olimpia Milano che, dall’ottava posizione attuale, deve risalire la china della classifica a partire da questo turno. Andiamo a scoprire gli impegni delle squadre.
Il programma della decima giornata si aprirà sabato alle ore 20 a Sassari, dove il Banco di Sardegna affronterà la Pallacanestro Trieste. I sardi cercano di rialzarsi dopo la sconfitta di Napoli mentre i giuliani vogliono dar seguito al successo su Milano. Alle ore 20.30 sarà invece la Pallacanestro Reggiana ad ospitare in casa la Germani Brescia che cerca la quinta vittoria consecutiva per rimanere in vetta.
La domenica si apre con la sfida tra Udine e Napoli alle ore 16, mentre alle 17 la Reyer Venezia affronterà in casa Cantù per continuare l’inseguimento alle due capoliste. Alle ore 18 tocca invece all’Olimpia Milano, impegnata al Forum contro l’Aquila Trento in un match fondamentale per iniziare la rimonta in classifica. Chiude alle ore 19 il match tra l’Universo Treviso e una Trapani Shark che cerca di ritrovarsi sul parquet dopo i tanti problemi in settimana.
Lunedì invece sarà la volta dei due posticipi. Alle ore 17.30 la Vanoli Cremona affronta Varese per continuare a navigare nelle zone playoff mentre alle ore 18.30 la Virtus Bologna ospita Derthona nel big match della giornata.