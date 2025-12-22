Basket, la Virtus Bologna batte Brescia nel posticipo della 12ª giornata e si prende la vetta della Serie A

La Virtus Olidata Bologna non sbaglia e vince il remake della finale scudetto battendo tra le mura amiche la Germani Brescia, nella gara valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Punteggio finale di 86-76 per le V-Nere che si prendono la vetta del campionato, davanti proprio ai lombardi (secondi a pari punti causa della sconfitta nello scontro diretto). Partita decisa da un terzo quarto perfetto degli uomini di coach Ivanovic che hanno alzato il livello in entrambe le metà campo. In grande spolvero Alessandro Pajola con 17 punti ed alcune giocate difensive fondamentali. Alla Germani non basta il solito Amedeo Della Valle, top scorer con 2o punti a referto.

È Brescia a segnare i primi quattro punti della gara prima che la Virtus trovi un parziale di 5-0 e sorpassi con la tripla di Alston. La Germani risponde dall’arco con Della Valle e Pajola inchioda la parità (7-7). Poi è Edwards a regalare il nuovo vantaggio alla squadra di casa prima che Bilan pareggiasse nuovamente con il gancio. È ancora, con una tripla, l’eterno Della Valle a dare il +3 agli ospiti, gap che resisterà fino alla prima sirena. Dopo 10′ il parziale recita 18-21 per Brescia.

Nel secondo quarto il ritmo rimane alto, Burnell ed i tre punti di Massinburg portano i bresciani al massimo vantaggio di +8. La Virtus accorcia con cinque punti consecutivi di Smailagic (-3) e con il canestro di Hackett opera il nuovo sorpasso. A Bilan risponde ancora Hackett da tre e le V-Nere mantengono il loro vantaggio fino alla fine del primo tempo. Punteggio di 41-38 per Bologna all’intervallo lungo.

Le tripla di Pajola ed Edwards aprono la ripresa (+7), la Germani accorcia dalla lunetta ma un Niang incontenibile porta i bianconeri sul +11. Brescia va in confusione e la Virtus ne approfitta con la tripla di Pajola. I lombardi si aiutano con i tiri liberi ma è Taylor, con la tripla in sospensione, a mantenere il vantaggio bianconero. Le percentuali degli ospiti calano sensibilmente ed a 10′ dalla fine del match Bologna è avanti 66-53.

Nell’ultima frazione la schiacciata di Akele dà il nuovo +13 alla Virtus dopo i liberi di Burnell. Della Valle accorcia ma Morgan nella confusione generale segna una tripla fondamentale. Ivanovic risponde dall’arco e con i liberi di Burnell, Brescia si riporta sul -9. Nel momento di difficolta bolognese, Pajola ruba due palloni che valgono il nuovo +13 a 4’44” dalla sirena. La difesa delle V-Nere è efficace e Diouf punisce su assist di Edwrads. Ad Ivanovic risponde Hackett da tre ma Burnell tiene vive le speranze bresciane (-11). Bilan segna il -9 ma Niang mette il punto esclamativo sul match ad 1’15” dalla fine. Negli ultimi secondi c’è anche spazio per la tripla di Pajola e quella di Rivers. Punteggio finale 86-76 per la Virtus che balza in testa alla classifica.